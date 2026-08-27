फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Alirajpur: Four Thieves Entered Empty House to Steal, Locals Gave Chase; One Died After Falling While Fleeing

आलीराजपुर: सूने मकान में चोरी करने पहुंचे थे चार बदमाश, भनक लगते ही लोगों ने घेरा, भागते समय गिरकर एक की मौत

Thu, 27 Aug 2026 02:13 PM IST
प्रिया वर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आलीराजपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, आलीराजपुर Published by: प्रिया वर्मा Updated Thu, 27 Aug 2026 02:13 PM IST
सार

सूने मकान में चोरी की नीयत से घुसे चार संदिग्धों को लोगों ने घेर लिया। बचकर भागने के दौरान एक चोर गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई, जबकि उसके तीन साथी मौके से फरार हो गए।

विज्ञापन
Alirajpur: Four Thieves Entered Empty House to Steal, Locals Gave Chase; One Died After Falling While Fleeing
चोरी करने सूने मकान में घुसे चोर, एक की भागते समय गिरकर हुई मौत - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

नगर के गणेश मंदिर क्षेत्र में सूने मकान को निशाना बनाने पहुंचे चार कथित चोरों के मंसूबे उस वक्त धरे रह गए जब उनकी गतिविधियों की भनक आसपास के लोगों को लग गई। लोगों ने मकान को घेरकर आरोपियों को पकड़ने का प्रयास किया तो चारों में भगदड़ मच गई और वे जान बचाकर भागने लगे। इसी दौरान पानसिंह अजनार (40) दौड़ते समय अचानक गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने उसे अस्पताल पहुंचाया लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई।

विज्ञापन


जानकारी के अनुसार रिटायर्ड शिक्षक तुकाराम ढोले के सूने मकान में पानसिंह अजनार अपने तीन साथियों के साथ चोरी की नीयत से दाखिल हुआ था। इसी दौरान आसपास के लोगों को संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिल गई। देखते ही देखते लोगों ने मकान को घेर लिया और आरोपियों को पकड़ने के लिए उनका पीछा शुरू कर दिया। खुद को घिरता देख चारों आरोपी मौके से भाग निकले। इसी अफरा-तफरी में पानसिंह अजनार असंतुलित होकर जमीन पर गिर पड़ा, जिससे उसके शरीर में गंभीर चोटें आईं।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें: इंदौर : इंदौर में बांटे क्रिकेट सितारों को पुरस्कार, केंद्रीय मंत्री सिंधिया बोले- एमपीसीए क्रिकेट का मंदिर
विज्ञापन
विज्ञापन


घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल पानसिंह को तत्काल जोबट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने उसका उपचार शुरू किया लेकिन उसकी हालत गंभीर होने के कारण उसे बचाया नहीं जा सका और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक पानसिंह अजनार के खिलाफ पूर्व में चोरी सहित कई आपराधिक मामले दर्ज होने की बात सामने आ रही है। घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी है। तीन फरार आरोपियों की तलाश की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed