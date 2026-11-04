जबलपुर: एमपी-एमएलए के खिलाफ दर्ज प्रकरण में अभियोजन वापसी के अधिकारी हाईकोर्ट के पास, संज्ञान याचिका की सुनवाई

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एमपी एमएलए कोर्ट में लंबित आपराधिक प्रकरण में अभियोजन वापसी की शक्ति हाईकोर्ट के पास है। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अल्पेश वाई कोगजे तथा जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने संज्ञान याचिका की सुनवाई करते हुए अहम आदेश जारी किए। युगलपीठ ने अभियोजन वापसी के लिए दायर आवेदन पर सुनवाई 16 नवंबर को निर्धारित की गई है।