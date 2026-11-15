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जबलपुर: स्वदेशी धनुष तोप ने रचा नया इतिहास, 46 किलोमीटर दूर लक्ष्य को सटीक भेदा, जल्द सेना को मिलेंगी 30 तोपें

Sun, 15 Nov 2026 10:53 AM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: शबाहत हुसैन Updated Sun, 15 Nov 2026 10:53 AM IST
सार

जबलपुर की गन कैरिज फैक्टरी में निर्मित अपग्रेडेड स्वदेशी धनुष तोप ने परीक्षण के दौरान 46 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाया। अब जल्द ही 30 तोपों की खेप भारतीय सेना को सौंपी जाएगी। इसकी तकनीक पूरी तरह स्वदेशी है।

 

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Jabalpur: Indigenous 'Dhanush' artillery gun creates history by precisely hitting a target 46 kilometers
गन कैरिज फैक्टरी जबलपुर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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गन कैरिज फैक्टरी जबलपुर में निर्मित स्वदेशी धनुष तोप के अपग्रेडेड संस्करण ने हालिया परीक्षण के दौरान अपनी जबरदस्त मारक क्षमता, सटीकता और फायर पावर का शानदार प्रदर्शन किया है। फैक्टरी के लॉन्ग प्रूफ रेंज में आयोजित सफल परीक्षण के दौरान इस तोप ने निर्धारित मानकों पर पूरी तरह खरा उतरते हुए 46 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को सटीक निशाना बनाया है। इस बड़ी सफलता के उपरांत अब गन कैरिज फैक्टरी द्वारा जल्द ही 30 धनुष तोपों की खेप भारतीय सेना को सौंपी जाएगी।

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स्वदेशी तकनीक से बढ़ी मारक क्षमता
धनुष तोप की कार्यप्रणाली और मारक क्षमता को परखने के लिए परीक्षण जबलपुर स्थित लॉन्ग प्रूफ रेंज के साथ-साथ ओडिशा के बालासोर में भी आयोजित किया गया है। गन कैरिज फैक्टरी के इंजीनियरों ने पुरानी बोफोर्स 155 एमएम/39 कैलिबर तोप को अपग्रेड करके 155 एमएम/45 कैलिबर तोप में विकसित किया है। इस तकनीकी सुधार के कारण अपग्रेडेड धनुष तोप की मारक दूरी में बोफोर्स तोप की तुलना में लगभग 10 किलोमीटर की बढ़ोतरी हो गई है। मारक क्षमता में किए गए इस इजाफे के बाद अब यह अत्याधुनिक तोप 46 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य को सटीकता से भेद सकती है।
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इजराइली चिप का देश में निर्माण
गन कैरिज फैक्टरी के महाप्रबंधक राहुल चौधरी ने जानकारी दी कि धनुष तोप पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक पर निर्मित बोफोर्स का ऐसा अपग्रेड संस्करण है जो देश को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाता है। इससे पूर्व धनुष तोप में इस्तेमाल की जाने वाली सबसे महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक चिप इजरायल से मंगाई जाती थी। हालांकि अब यह चिप भारत में ही तैयार की जा रही है। स्वदेश में ही चिप का निर्माण होने से न केवल तोप की उत्पादन लागत में कमी आई है, बल्कि यह तोप अब पूरी तरह से स्वदेशी रूप से निर्मित बन चुकी है।
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आधुनिक प्रणालियों से लैस तोप
अपग्रेडेड धनुष तोप में अत्याधुनिक ऑटोमैटिक लोडिंग सिस्टम, एडवांस्ड फायर कंट्रोल सिस्टम, जीपीएस आधारित नेविगेशन और दिन-रात दोनों समय सटीक निशाना लगाने की आधुनिक क्षमता जोड़ी गई है। इसके अलावा गन कैरिज फैक्टरी में धनुष तोप के साथ-साथ 20 लाइट फील्ड गन (एलएफजी) की टेस्टिंग भी लगातार चल रही है। वजन में हल्की होने की विशेषता के कारण ये 20 लाइट फील्ड गन पहाड़ी और दुर्गम इलाकों में तैनात भारतीय सेना के लिए अत्यंत उपयोगी और मददगार साबित होंगी।

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