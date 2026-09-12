फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Jabalpur News ›   1984 Anti-Sikh Riots Case High Court Quashes 7.23 Lakh Notice to Victim Imposes 50 thousand Fine Local Admin

जबलपुर: सिख विरोधी दंगों की पीड़ित को हाईकोर्ट से राहत, 7.23 लाख का नोटिस रद्द; प्रशासन पर 50 हजार का जुर्माना

Sun, 13 Sep 2026 01:08 PM IST
जबलपुर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जबलपुर Published by: जबलपुर ब्यूरो Updated Sun, 13 Sep 2026 01:08 PM IST
सार

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों की पीड़ित सीहोर निवासी गुरचरण कौर रात्रा को राहत देते हुए जिला प्रशासन का रिकवरी नोटिस निरस्त कर दिया। अदालत ने कहा कि संकट के समय दी गई सरकारी राहत मानवीय सहायता होती है, जिसकी बाद में वसूली नहीं की जा सकती। कोर्ट ने प्रशासन पर 50 हजार रुपये की कॉस्ट भी लगाई है।
 

विज्ञापन
1984 Anti-Sikh Riots Case High Court Quashes 7.23 Lakh Notice to Victim Imposes 50 thousand Fine Local Admin
मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों की पीड़ित बुजुर्ग महिला को बड़ी राहत दी है। महिला ने सीहोर जिला प्रशासन द्वारा मुआवजा राशि वापस लेने के लिए जारी किए गए रिकवरी नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट जस्टिस संजीव कालगांवकर की एकलपीठ ने वृद्ध महिला के पक्ष में राहतकारी आदेश जारी करते हुए रिकवरी नोटिस को निरस्त कर दिया। एकलपीठ ने सीहोर जिला प्रशासन पर 50 हजार रुपये की कॉस्ट लगाते हुए उक्त राशि मुआवजे के रूप में प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं।
विज्ञापन


1984 के दंगों में संपत्ति को हुआ था नुकसान
सीहोर निवासी गुरचरण कौर रात्रा की तरफ से दायर की गई याचिका में कहा गया था कि उनके पति की मौत हो गई है। साल 1984 के दंगों में उनकी संपत्ति को नुकसान हुआ था। संपत्ति को हुए नुकसान के मुआवजे के लिए उन्होंने 9 मई 2013 को आवेदन किया था। आवेदन में उन्होंने पहले मिले पांच हजार रुपये और नानावटी आयोग की सिफारिश पर मिले 45 हजार रुपये की जानकारी भी दी थी। जांच के बाद तत्कालीन कलेक्टर ने मुआवजा राशि के रूप में 7.23 लाख रुपये स्वीकृत करते हुए भुगतान कर दिया। प्रशासन ने शिकायत के आधार पर मुआवजा राशि की रिकवरी का नोटिस जारी किया था।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-  पन्ना: मझगांय बांध में बढ़ता पानी, विस्थापितों के सब्र का बांध टूटा; चिता जलाकर उठाई हक की आवाज
विज्ञापन
विज्ञापन


रिकॉर्ड की समुचित जांच किए बिना कार्रवाई
एकलपीठ ने सुनवाई के दौरान पाया कि कलेक्टर और अपर कलेक्टर ने रिकॉर्ड की समुचित जांच किए बिना कार्रवाई की। एकलपीठ ने राहत राशि वापस लेने के आदेश और रिकवरी नोटिस को निरस्त करते हुए अपने आदेश में कहा है कि संकट के समय सरकार द्वारा दी गई राहत कानूनी मुआवजा नहीं, बल्कि मानवीय सहायता होती है। इसे बाद में वापस नहीं वसूला जा सकता। एकलपीठ ने वृद्ध महिला को परेशान करने के एवज में जिला प्रशासन पर 50 हजार रुपये की कॉस्ट लगाते हुए उसे याचिकाकर्ता को हर्जाने के रूप में प्रदान करने के आदेश जारी किए हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed