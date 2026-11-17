इंदौर शहर में चोरों और बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला कनाड़िया थाना क्षेत्र के उपड़ी नाथा गांव का है, जहां देर रात हथियारबंद पांच बदमाशों ने गांव में जमकर आतंक मचाया। बदमाशों ने एक ही रात में गांव के पांच घरों को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। इस दौरान एक घर से सोने-चांदी के जेवरात और लाखों रुपये नकद चोरी कर आरोपी मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है, जिसमें पांचों आरोपी एक साथ नजर आ रहे हैं।

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