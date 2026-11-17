इंदौर: हथियारबंद पांच बदमाशों ने एक ही गांव के पांच घरों को बनाया निशाना, लाखों का माल लेकर फरार
इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र के उपड़ी नाथा गांव में हथियारबंद पांच बदमाशों ने एक ही रात में पांच घरों को निशाना बनाया। सुधा बाई के घर से पांच तोला सोना, एक किलो चांदी और डेढ़ लाख रुपये नकद चोरी हुए। वारदात सीसीटीवी में कैद हुई है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है।
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इंदौर शहर में चोरों और बदमाशों के हौसले लगातार बुलंद होते नजर आ रहे हैं। ताजा मामला कनाड़िया थाना क्षेत्र के उपड़ी नाथा गांव का है, जहां देर रात हथियारबंद पांच बदमाशों ने गांव में जमकर आतंक मचाया। बदमाशों ने एक ही रात में गांव के पांच घरों को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। इस दौरान एक घर से सोने-चांदी के जेवरात और लाखों रुपये नकद चोरी कर आरोपी मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई है, जिसमें पांचों आरोपी एक साथ नजर आ रहे हैं।
जानकारी के मुताबिक, बदमाश देर रात गांव में पहुंचे और सुनियोजित तरीके से घरों को निशाना बनाना शुरू किया। आरोपियों ने सबसे पहले घरों के बाहर और आसपास की गतिविधियों पर नजर रखी। इसके बाद वे चोरी की वारदातों को अंजाम देने में जुट गए। बदमाशों ने गांव में रहने वाली सुधा बाई के घर को भी निशाना बनाया। आरोपियों ने घर का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया और कमरों में रखे सामान को खंगालना शुरू कर दिया। इसके बाद घर की अलमारी में रखे सोने-चांदी के जेवरात और नकदी लेकर फरार हो गए।
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पीड़िता सुधा बाई के घर से बदमाश करीब पांच तोला सोना, एक किलो चांदी और डेढ़ लाख रुपये नकद चुराकर ले गए। चोरी हुए सामान की कीमत लाखों रुपये बताई जा रही है। सुबह जब परिवार के लोगों को घर का सामान बिखरा हुआ और अलमारी खुली मिली, तब चोरी की जानकारी सामने आई। इसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। एक ही रात में पांच घरों को निशाना बनाए जाने की जानकारी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। घटना के बाद जब आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए तो पांच संदिग्ध बदमाश वारदात को अंजाम देते हुए नजर आए।
बताया जा रहा है कि पांचों आरोपी हथियारों से लैस थे। सीसीटीवी फुटेज में आरोपियों की गतिविधियां कैद होने के बाद पुलिस उनकी पहचान करने में जुटी है। वहीं, मामले में कनाड़िया थाना पुलिस ने चोरी का प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश कर रही है। हालांकि, एक ही रात में पांच मकानों को निशाना बनाए जाने और बदमाशों के हथियारबंद होने से ग्रामीणों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। अब देखना होगा कि पुलिस इस वारदात में शामिल पांचों आरोपियों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है।