फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   malwa express heart attack youth returning from kubereshwar dham bhopal

कुबेरेश्वर धाम से दिल्ली लौट रहे युवक को ट्रेन में हृदयाघात, मालवा एक्सप्रेस रोक कर बचाई जान

Thu, 27 Aug 2026 10:32 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: दिनेश शर्मा Updated Thu, 27 Aug 2026 10:32 PM IST
सार

सीहोर के कुबेरेश्वर धाम से दिल्ली लौट रहे 24 वर्षीय गौरव की मालवा एक्सप्रेस में अचानक तबीयत बिगड़ गई। सीने में तेज दर्द, उल्टी और चक्कर आने पर परिजनों ने निशातपुरा के पास चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकी। गार्ड और सहयात्रियों की मदद से युवक को हमीदिया अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज जारी है।

विज्ञापन
malwa express heart attack youth returning from kubereshwar dham bhopal
मालवा एक्सप्रेस में युवक की तबीयत बिगड़ गई।

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सीहोर के कुबेरेश्वर धाम से दर्शन कर दिल्ली लौट रहे 24 वर्षीय युवक की मालवा एक्सप्रेस में अचानक तबीयत बिगड़ गई। युवक को तेज सीने में दर्द होने के साथ, उल्टियां हुईं और चक्कर आने लगे। हालत बिगड़ती देख परिजनों ने भोपाल के निशातपुरा के पास चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकी। इसके बाद ट्रेन के गार्ड और सह-यात्रियों ने तत्परता दिखाते हुए युवक को ट्रेन से उतारकर ऑटो तक पहुंचाया और हमीदिया अस्पताल भिजवाया। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। 
विज्ञापन


उत्तर प्रदेश के बस्ती निवासी गौरव (24) अपनी मां और बहन के साथ सीहोर स्थित कुबेरेश्वर धाम गए थे। दर्शन के बाद तीनों मालवा एक्सप्रेस से दिल्ली लौट रहे थे। ट्रेन के एस-6 कोच में सफर के दौरान गौरव को अचानक सीने में तेज दर्द हुआ। इसके बाद उन्हें उल्टियां होने लगीं और चक्कर आने लगे। कुछ ही देर में उनकी हालत गंभीर नजर आने लगी।
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- कटनी का अगला CSP कौन?: विवादों में बीता नेहा पच्चीसिया और ख्याति मिश्रा का कार्यकाल, अब ईमानदार अफसर की मांग
विज्ञापन
विज्ञापन


चेन पुलिंग के बाद गार्ड ने संभाला मोर्चा
गौरव की हालत बिगड़ती देख परिजनों ने निशातपुरा के पास चेन पुलिंग कर ट्रेन रोक दी। सूचना मिलते ही ट्रेन के गार्ड पीके सिंह ने परिजनों को मदद का भरोसा दिया। उन्होंने चार-पांच सह-यात्रियों की मदद से युवक को कोच से नीचे उतारा और मुख्य मार्ग तक पहुंचाया, जहां से उसे ऑटो के जरिए अस्पताल भेजा गया। गौरव को सुरक्षित अस्पताल रवाना किए जाने तक मालवा एक्सप्रेस करीब 30 मिनट तक निशातपुरा के पास रुकी रही। इसके बाद ट्रेन को रवाना किया गया। गौरव को हमीदिया अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका उपचार चल रहा है। समय पर मदद मिलने से युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया जा सका। गौरव के परिजनों ने मुश्किल समय में तत्परता दिखाने और मदद करने के लिए ट्रेन के गार्ड पीके सिंह तथा सह-यात्रियों का आभार जताया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed