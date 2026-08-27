कुबेरेश्वर धाम से दिल्ली लौट रहे युवक को ट्रेन में हृदयाघात, मालवा एक्सप्रेस रोक कर बचाई जान

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सीहोर के कुबेरेश्वर धाम से दर्शन कर दिल्ली लौट रहे 24 वर्षीय युवक की मालवा एक्सप्रेस में अचानक तबीयत बिगड़ गई। युवक को तेज सीने में दर्द होने के साथ, उल्टियां हुईं और चक्कर आने लगे। हालत बिगड़ती देख परिजनों ने भोपाल के निशातपुरा के पास चेन पुलिंग कर ट्रेन रोकी। इसके बाद ट्रेन के गार्ड और सह-यात्रियों ने तत्परता दिखाते हुए युवक को ट्रेन से उतारकर ऑटो तक पहुंचाया और हमीदिया अस्पताल भिजवाया। युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है।