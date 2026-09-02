'ऐ वीडियो मत बनाओ': बिलखकर बोले मृतकों के परिजन, दहला देंगी रीवा-सीधी बस हादसे की तस्वीरें; कलेजा कांप जाएगा

1 of 4 रीवा हादसे की तस्वीरें - फोटो : अमर उजाला

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2 of 4 रीवा हादसे के बाद लोग मदद मांगते रहे। - फोटो : अमर उजाला

बता दें कि दुर्घटना के बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य चालू किया। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। मौके की तस्वीरों में साफ तौर पर इस भयानक मंजर को देखा जा सकता है। बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। कई यात्रियों के बस के अंदर दबे होने की आशंका है।





3 of 4 रीवा हादसे के बाद पलटा बल्कर - फोटो : अमर उजाला

बताया जा रहा है कि हादसा स्टैंड के पास हुआ। रीवा से सीधी की ओर जा रही पवन ट्रेवल्स की यात्री बस सामने से आ रहे तेज रफ्तार ब्लकर ट्रक से टकरा गई। दोनों वाहनों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। मौसम खराब होने और बारिश के कारण राहत एवं बचाव कार्य में कुछ दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। प्रशासन की प्राथमिकता घायलों को जल्द से जल्द नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल पहुंचाना है। फिलहाल मृतकों की संख्या और हादसे की पूरी स्थिति की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।





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4 of 4 रीवा हादसे के बाद पलटी बस - फोटो : अमर उजाला