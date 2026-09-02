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'ऐ वीडियो मत बनाओ': बिलखकर बोले मृतकों के परिजन, दहला देंगी रीवा-सीधी बस हादसे की तस्वीरें; कलेजा कांप जाएगा

Wed, 02 Sep 2026 06:23 PM IST
दिनेश शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रीवा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, रीवा Published by: दिनेश शर्मा Updated Wed, 02 Sep 2026 06:23 PM IST
सार

रीवा-सीधी मार्ग पर गुढ़ थाना क्षेत्र में बस और बल्कर की भीषण टक्कर से बड़ा हादसा हो गया। बस सड़क किनारे गड्ढे में पलट गई, जिससे कई यात्री घायल और कुछ के दबे होने की आशंका है। स्थानीय लोगों, पुलिस और बचाव दल ने राहत अभियान शुरू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। हादसे की तस्वीरें भयावहता बयां कर रही हैं। 

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रीवा हादसे की तस्वीरें - फोटो : अमर उजाला
मध्य प्रदेश के रीवा में दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 12 लोगों के मौत की खबर है। हालांकि अभी तक मृतकों की संख्या की पुष्टि नहीं की गई है। प्रत्यक्षदर्शियों की मानें तो रीवा के गुढ़ थाना क्षेत्र में शाम के समय बस और बल्कर में टक्कर हो गई। बस सड़क किनारे खाई नुमा गड्ढे में पलट गई। बताया ये भी जा रहा है कि गड्ढे में पानी भरा था। हादसे के बाद चीख-चीत्कारों से इलाका दहल गया। लोग बचाने पहुंचे, जैसे तैसे लोगों को निकाला गया। कुछ लोग घटना का वीडियो बनाने लगे, तभी एक हताहत परिवार की बेटी चीखी कि ऐ वीडियो मत बना, मदद करो। इन्हें लेकर चलो। 


ये भी पढ़ें- एमपी के रीवा में बड़ा हादसा: सीधी मार्ग पर बस-बल्कर में भिड़ंत, 12 लोगों की मौत की खबर; 20 से ज्यादा लोग घायल
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रीवा हादसे के बाद लोग मदद मांगते रहे। - फोटो : अमर उजाला
बता दें कि दुर्घटना के बाद चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य चालू किया। पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई है। मौके की तस्वीरों में साफ तौर पर इस भयानक मंजर को देखा जा सकता है। बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। कई यात्रियों के बस के अंदर दबे होने की आशंका है।

 
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रीवा हादसे के बाद पलटा बल्कर - फोटो : अमर उजाला
बताया जा रहा है कि हादसा स्टैंड के पास हुआ। रीवा से सीधी की ओर जा रही पवन ट्रेवल्स की यात्री बस सामने से आ रहे तेज रफ्तार ब्लकर ट्रक से टकरा गई। दोनों वाहनों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पानी से भरे गड्ढे में जा गिरी। मौसम खराब होने और बारिश के कारण राहत एवं बचाव कार्य में कुछ दिक्कतें भी सामने आ रही हैं। प्रशासन की प्राथमिकता घायलों को जल्द से जल्द नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल पहुंचाना है। फिलहाल मृतकों की संख्या और हादसे की पूरी स्थिति की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है।

 
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रीवा हादसे के बाद पलटी बस - फोटो : अमर उजाला
क्रेन भी बुलवाई
बस में फंसे यात्रियों को बाहर निकालने के लिए क्रेन पहुंच चुकी है। लोगों को बसों से बाहर निकाला जा रहा है। वहीं सड़क पर पलटा हुआ बल्कर भी मौके से आई तस्वीरों में देखा जा सकता है। स्थानीय ग्रामीणों की सहायता से घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल भेजा जा रहा है। पुलिस और बचाव दल लगातार बचाव अभियान में जुटे हैं। खराब मौसम के कारण राहत कार्य में असुविधा हो रही है।   
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