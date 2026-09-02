जबलपुर: अतिथि शिक्षक बना फर्जी वकील, जेल से तीन सौ से ज्यादा वकालतनामे लिए; हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश

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मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने शासकीय विद्यालय में पदस्थ अतिथि शिक्षक के अधिवक्ता बनकर जेलों से 300 से ज्यादा वकालतनामे लेने के गंभीर मामले में कड़ा रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल और न्यायमूर्ति अवनींद्र कुमार सिंह की पीठ ने इस प्रकरण को दलाली और अदालत के समक्ष असत्य कथन का मामला माना है। पीठ ने स्कूल शिक्षा विभाग, रीवा केंद्रीय जेल प्रशासन और मध्य प्रदेश स्टेट बार काउंसिल को पृथक-पृथक जांच कर 30 दिन में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।