{"_id":"6aefeefffa0043ec3a09559d","slug":"what-s-happening-in-indore-today-diwali-prayers-will-be-held-in-temples-this-evening-and-the-birth-anniversa-2026-11-08","type":"story","status":"publish","title_hn":"इंदौर में आज क्या है खास: जानिए आप- शाम को मंदिरों में दीपावली पूजन, हनुमान मंदिरों में मनेगा जन्मोत्सव","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

इंदौर में आज क्या है खास: जानिए आप- शाम को मंदिरों में दीपावली पूजन, हनुमान मंदिरों में मनेगा जन्मोत्सव

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Published by: Abhishek Chendke Updated Sun, 08 Nov 2026 09:09 AM IST

सार इंदौर में रविवार को दीपावली से जुड़े कई आयोजन होंगे। इसके अलावा मिलन समारोह भी आयोजित किए जाएंगे। शाम को मंदिरों में दीपावली पूजन के बाद दीप जलाए जाएंगे और आरती होगी। महालक्ष्मी मंदिर में सुबह से ही भक्तों की कतार लगी रही।

विज्ञापन







Link Copied

