इंदौरः आर्थिक तंगी से परेशान युवक ने लगाई फांसी, दीपावली का सामान खरीदने बाजार गए थे मां और छोटा भाई

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मृतक की पहचान 27 वर्षीय सन्नी पिता जुगल सिंह के रूप में हुई है, जो पेशे से कार ड्राइवर था। पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई है कि सन्नी पिछले काफी समय से नौकरी न मिलने और गंभीर आर्थिक तंगी के कारण अत्यधिक मानसिक तनाव से गुजर रहा था।पारिवारिक पृष्ठभूमि के अनुसार सन्नी के पिता का काफी समय पहले देहांत हो चुका था। पिता की मृत्यु के बाद पूरे घर का पालन-पोषण और आर्थिक जिम्मेदारी सन्नी के कंधों पर ही थी। शनिवार को वह अपने काम से सामान्य समय से जल्दी घर लौट आया था और सीधे अपने कमरे में चला गया था। घर चलाने में आ रही निरंतर समस्याओं और बेरोजगारी के तनाव ने उसे यह कदम उठाने पर मजबूर कर दिया।लसूड़िया थाना पुलिस को घटनास्थल से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। हालांकि पुलिस ने मृतक का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आत्महत्या जैसा कदम उठाने से ठीक पहले सन्नी ने अपने मोबाइल पर किसी व्यक्ति से बातचीत की थी। पुलिस कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स के आधार पर मामले की गहराई से जांच कर रही है।