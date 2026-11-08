इंदौर: महालक्ष्मी मंदिर में लगी आधा किलोमीटर लंबी कतार, पट खुलने से पहले ही भक्त पहुंच गए थे मंदिर

इंदौर के राजवाड़ा स्थित प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर में दीपावली और धनतेरस पर सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। रविवार सुबह आठ बजे तक मंदिर में आधा किलोमीटर लंबी कतार लग गई थी। मंदिर के पट सुबह पांच बजे खुले थे, लेकिन भक्तों की कतार इससे पहले ही अंधेरे में लगना शुरू हो गई थी।रविवार को सुबह, दोपहर और शाम को महालक्ष्मी का विशेष श्रृंगार किया गया। इस दौरान देवी का स्वर्ण आभूषणों से भी श्रृंगार किया गया। मंदिर रातभर खुला रहेगा।

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