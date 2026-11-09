इंंदौर : इंदौर की अनादि तागड़े भारत अंडर-19 की कप्तान बनी, मध्य प्रदेश से एक खिलाड़ी का चयन

मध्यप्रदेश की क्रिकेटर अनादि तागड़े को भारतीय महिला अंडर-19 क्रिकेट टीम की आगामी त्रिकोणीय टी-20 श्रृंखला के लिए इंडिया अंडर-19 बी टीम की कप्तानी सौंपी गई है। भारत की अंडर-19 ए और बी टीमों के साथ नेपाल की अंडर-19 टीम भी इस श्रृंखला में हिस्सा लेगी। यह प्रतियोगिता आईसीसी अंडर-19 महिला टी-20 विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।



हाल ही में बिलासपुर में आयोजित महिला अंडर-19 टी-20 चैलेंजर ट्रॉफी में अनादि ने अपनी तेज गेंदबाजी से प्रभावित किया। टूर्नामेंट में उन्होंने 10 ओवर में 41 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। फाइनल मुकाबले में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा। उन्होंने 4 ओवर में महज 18 रन देकर 3 विकेट झटके। इस प्रभावशाली प्रदर्शन ने चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया। मध्यप्रदेश से इस श्रृंखला के लिए चयनित होने वाली वह एकमात्र खिलाड़ी हैं।

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अनादि के गेंदबाजी आंकड़े भी उनकी क्षमता को दर्शाते हैं। 10 ओवर में 41 रन देकर 4 विकेट लेने के आधार पर उनका गेंदबाजी औसत 10.25 और इकॉनमी रेट 4.10 रहा। वहीं, उनका गेंदबाजी स्ट्राइक रेट 15 गेंद प्रति विकेट रहा। पहले तीन मुकाबलों के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, उन्होंने एक भी वाइड या नो-बॉल नहीं की और केवल एक चौका दिया। उनके नाम एक मेडन ओवर भी रहा। ये आंकड़े उनकी गेंदबाजी में अनुशासन, नियंत्रण और बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखने की क्षमता को दर्शाते हैं।

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अब बेंगलुरु में होने वाली त्रिकोणीय श्रृंखला अनादि के लिए नई चुनौती होगी। इंडिया अंडर-19 बी टीम की कप्तान के रूप में उन्हें अपनी गेंदबाजी के साथ-साथ टीम का नेतृत्व करने, खिलाड़ियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने और मैदान पर रणनीतिक फैसले लेने की जिम्मेदारी भी निभानी होगी। नेपाल की अंडर-19 टीम के खिलाफ मुकाबलों से उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतिस्पर्धा का अनुभव हासिल करने का अवसर मिलेगा।