हिंगोट युद्ध: आग के गोलों से खेली सदियों पुरानी जंग, 20 से अधिक घायल, विधायक भी पहुंचे

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परंपरा के अनुसार दोनों दलों के योद्धा हाथों में ढाल, कंधों पर हिंगोट से भरे झोले और जलती हुई बांस की कीमची लेकर मैदान में पहुंचे। हिंगोट युद्ध में सैकड़ों की संख्या में योद्धाओं ने भाग लिया। इस बार मुकाबले के दौरान अब तक 20 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। सभी घायलों को तुरंत इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया है।परंपरा के मुताबिक दिवाली के अगले दिन शाम करीब 4 बजे तुर्रा और कलंगी दल अपने-अपने निशान लेकर देवनारायण मंदिर पहुंचते हैं। यहां दर्शन और पूजा-अर्चना करने के बाद दोनों दल मैदान में आमने-सामने खड़े होते हैं। सबसे पहले गौतमपुरा के तुर्रा दल की ओर से रूणजी के कलंगी दल पर जलता हुआ हिंगोट फेंका जाता है। इसके बाद दोनों तरफ से एक-दूसरे पर अनवरत जलते हुए हिंगोट फेंकने का सिलसिला शुरू हो जाता है। जिस दल के योद्धा दूसरी टीम के सबसे ज्यादा झोले नष्ट करते हैं, उसे विजेता माना जाता है।आयोजकों द्वारा हिंगोट युद्ध समाप्त होने की आधिकारिक घोषणा कर दी गई, लेकिन इसके बावजूद कई लड़ाके मैदान में डटे रहे और मुकाबला जारी रखने का प्रयास करते नजर आए।क्षेत्रीय विधायक मनोज पटेल भी हिंगोट युद्ध देखने के लिए विशेष रूप से गौतमपुरा पहुंचे। विधायक मनोज पटेल ने कहा कि हिंगोट युद्ध वर्षों पुरानी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक परंपरा है। उन्होंने इस पारंपरिक खेल और आयोजन के सुचारू संचालन के लिए हिंगोट युद्ध के मैदान का विस्तार कराने हेतु वित्तीय सहायता देने का वादा किया है।