खुशखबरी: जिला अस्पताल में शुरू हुई कई आधुनिक सुविधाएं, मां और नवजात को एक साथ मिलेगा बेहतर इलाज

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अक्टूबर के महीने अस्पताल में 200 से अधिक प्रसव हुए, जिनमें 47 सिजेरियन थे। प्रसूति विभाग में करीब 100 बेड की व्यवस्था है। अब शिशु रोग विभाग में भी गंभीर बच्चों के उपचार की सुविधा बढ़ने से मरीजों की दूसरे अस्पतालों पर निर्भरता कम करने में काफी मदद मिलेगी।शिशु उपचार इकाइयों के लिए जरूरी उपकरणों की व्यवस्था भी की जा रही है। इनमें रेडिएंट वार्मर, फोटोथैरेपी यूनिट, नवजात लैरिंगोस्कोप, बेबी वेट मशीन, ऑक्सीजन हुड, नवजात पल्स ऑक्सीमीटर और बबल सी-पैप जैसे महत्वपूर्ण उपकरण शामिल हैं। रेडिएंट वार्मर से नवजात का शरीर गर्म रखा जाता है, फोटोथैरेपी यूनिट पीलिया के उपचार में बेहद उपयोगी होती है, जबकि बबल सी-पैप सांस लेने में परेशानी वाले नवजातों को श्वसन संबंधी सहायता प्रदान करता है।विशेष नवजात शिशु देखभाल केंद्र और बाल चिकित्सा गहन चिकित्सा केंद्र शुरू हो चुके हैं, लेकिन ऑक्सीजन लाइन सहित कुछ जरूरी व्यवस्थाओं का काम अभी बाकी है। अस्पताल को 300 बेड तक विस्तारित करने की योजना पर भी तेजी से काम चल रहा है। इसके लिए पीआईपी की स्वीकृति का इंतजार किया जा रहा है। स्वीकृति मिलने के बाद निर्माण संबंधी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा। सिविल सर्जन डॉ. भूपेंद्र शेखावत ने जानकारी दी है कि दोनों इकाइयों के 30 बेड शुरू हो चुके हैं और अब मां व नवजात को साथ रखने के लिए 10 बेड की नई यूनिट शुरू की जा रही है।15 जुलाई 2026 को धार रोड स्थित 300 बिस्तर वाले नए जिला अस्पताल भवन का लोकार्पण किया गया था। इस नए भवन को लगभग 83 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। इसके बाद 17 जुलाई को अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं शुरू की गईं। पहले दिन ओपीडी में 462 मरीजों का पंजीयन हुआ था, जबकि 13 मरीजों की एमआरआई और 4 बच्चों का टीकाकरण किया गया था। शुरुआत में 130 बेड उपलब्ध थे और शेष 170 बेड की व्यवस्था किए जाने की जानकारी दी गई थी।