इंदौर की बड़ी खबरें: कामधेनु गौशाला की सौगात से लेकर दीपावली की रात की बड़ी हलचल तक

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2. इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते रिजवान की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले जन्मदिन समारोह में युवकों के बीच विवाद हुआ था। रविवार को फिर कहासुनी के बाद चार युवकों ने रिजवान पर हमला किया। पुलिस ने चार आरोपियों को हिरासत में लिया है।3. इंदौर में दीपावली की रात वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। सीपीसीबी के अनुसार छोटी ग्वालटोली में एक्यूआई 338 और मगोड़ा नगर में 316 दर्ज हुआ। जहरीली हवा के कारण घर गैस चैंबर बन गए, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में भारी तकलीफ हुई।4. दीपावली पर आतिशबाजी के साथ इंदौर में आगजनी की घटनाएं भी सामने आईं। पटाखों से निकली चिंगारियों ने कहीं फ्लैट को चपेट में लिया तो कहीं टायर, फर्नीचर और दुकानों में आग लगा दी। शहर में छह से ज्यादा जगह आग लगने की घटनाएं हुईं।5. दीपावली की खुशियों के बीच इंदौर की सड़कों पर कचरे का अंबार लग गया था, लेकिन शहर की स्वच्छता व्यवस्था ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई। डेढ़ हजार टन से ज्यादा कचरा निकलने के बावजूद सफाईकर्मियों ने मोर्चा संभाला और सुबह नौ बजे तक पूरे शहर को चमका दिया।