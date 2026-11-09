इंदौर की बड़ी खबरें: कामधेनु गौशाला की सौगात से लेकर दीपावली की रात की बड़ी हलचल तक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अर्जुन रिछारिया Updated Mon, 09 Nov 2026 06:45 PM IST
सार
इंदौर में सीएम मोहन यादव ने 16 करोड़ की कामधेनु गौशाला का लोकार्पण किया। वहीं खजराना में रंजिश के चलते हत्या और दीपावली पर आगजनी व प्रदूषण के मामले सामने आए। हालांकि, सफाईकर्मियों ने 1500 टन कचरा हटाकर शहर को फिर चकाचक कर दिया।
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विस्तार
1. मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने गोवर्धन पूजा पर इंदौर के आशापुरा गांव में 16 करोड़ रुपये की लागत से बनी कामधेनु गौशाला का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने 100 टन गोबर से तैयार गोवर्धन पर्वत का पूजन और परिक्रमा की।
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2. इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते रिजवान की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले जन्मदिन समारोह में युवकों के बीच विवाद हुआ था। रविवार को फिर कहासुनी के बाद चार युवकों ने रिजवान पर हमला किया। पुलिस ने चार आरोपियों को हिरासत में लिया है।
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3. इंदौर में दीपावली की रात वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। सीपीसीबी के अनुसार छोटी ग्वालटोली में एक्यूआई 338 और मगोड़ा नगर में 316 दर्ज हुआ। जहरीली हवा के कारण घर गैस चैंबर बन गए, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में भारी तकलीफ हुई।
पूरी खबर पढ़ें: दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हुआ स्वच्छ इंदौर? आधी रात को एक्यूआई 1700 के पार पहुंचा
4. दीपावली पर आतिशबाजी के साथ इंदौर में आगजनी की घटनाएं भी सामने आईं। पटाखों से निकली चिंगारियों ने कहीं फ्लैट को चपेट में लिया तो कहीं टायर, फर्नीचर और दुकानों में आग लगा दी। शहर में छह से ज्यादा जगह आग लगने की घटनाएं हुईं।
पूरी खबर पढ़ें: इंदौर में आधा दर्जन स्थानों पर पटाखे के कारण आग, फ्लैट, गोदाम जले
5. दीपावली की खुशियों के बीच इंदौर की सड़कों पर कचरे का अंबार लग गया था, लेकिन शहर की स्वच्छता व्यवस्था ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई। डेढ़ हजार टन से ज्यादा कचरा निकलने के बावजूद सफाईकर्मियों ने मोर्चा संभाला और सुबह नौ बजे तक पूरे शहर को चमका दिया।
पूरी खबर पढ़ें: दीपावली के दूसरे दिन चकाचक दिखी इंदौर की सड़कें, सबसे ज्यादा कचरा तेजी से किया साफ
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2. इंदौर के खजराना थाना क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते रिजवान की हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले जन्मदिन समारोह में युवकों के बीच विवाद हुआ था। रविवार को फिर कहासुनी के बाद चार युवकों ने रिजवान पर हमला किया। पुलिस ने चार आरोपियों को हिरासत में लिया है।
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3. इंदौर में दीपावली की रात वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया। सीपीसीबी के अनुसार छोटी ग्वालटोली में एक्यूआई 338 और मगोड़ा नगर में 316 दर्ज हुआ। जहरीली हवा के कारण घर गैस चैंबर बन गए, जिससे बच्चों और बुजुर्गों को सांस लेने में भारी तकलीफ हुई।
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4. दीपावली पर आतिशबाजी के साथ इंदौर में आगजनी की घटनाएं भी सामने आईं। पटाखों से निकली चिंगारियों ने कहीं फ्लैट को चपेट में लिया तो कहीं टायर, फर्नीचर और दुकानों में आग लगा दी। शहर में छह से ज्यादा जगह आग लगने की घटनाएं हुईं।
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5. दीपावली की खुशियों के बीच इंदौर की सड़कों पर कचरे का अंबार लग गया था, लेकिन शहर की स्वच्छता व्यवस्था ने एक बार फिर अपनी ताकत दिखाई। डेढ़ हजार टन से ज्यादा कचरा निकलने के बावजूद सफाईकर्मियों ने मोर्चा संभाला और सुबह नौ बजे तक पूरे शहर को चमका दिया।
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