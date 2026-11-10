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इंदौर में आज क्या है खास: जानिए आप- होंगे अन्नकूट महोत्सव, गौवंश का पूजन भी होगा

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Published by: Abhishek Chendke Updated Tue, 10 Nov 2026 08:20 AM IST

सार इंदौर में मंगलवार को दीपावली अन्नकूट के कई आयोजन होंगे। भगवान को 56 भोग लगाए जाएंगे। इसके अलावा मिलन समारोह भी होंगे। तिथि के हिसाब से गोवर्धन पूजन भी किया जाएगा।

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