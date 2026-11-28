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ओबीसी एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों को चुनौती दी गई थी। याचिका के अनुसार, 26 अक्टूबर 2026 को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त करने के लिए सात अधिवक्ताओं के नामों की सिफारिश की गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि इन सात नामों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग का कोई अधिवक्ता शामिल नहीं था, जबकि केवल एक नाम अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित था।याचिका में यह भी आरोप लगाया गया कि हाईकोर्ट कॉलेजियम ने 13 मई 2026 को सार्वजनिक सूचना जारी किए बिना और पारदर्शी चयन प्रक्रिया अपनाए बगैर गोपनीय तरीके से बातचीत और साक्षात्कार किए। याचिकाकर्ताओं ने चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और सभी वर्गों को उचित अवसर देने की मांग की थी।याचिकाकर्ताओं ने संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 का हवाला देते हुए कहा था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति में सभी वर्गों और महिला अधिवक्ताओं को समान अवसर मिलना चाहिए। उनका तर्क था कि मध्य प्रदेश में वर्ष 1956 में राज्य पुनर्गठन के बाद से आरक्षित वर्गों के अधिवक्ताओं को अतिरिक्त महाधिवक्ता, उप महाधिवक्ता और शासकीय अधिवक्ता जैसे महत्वपूर्ण पदों पर पर्याप्त अवसर नहीं मिले हैं।याचिका में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों पर दोबारा विचार करने, नियुक्ति प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने और समावेशी दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई थी। इसके साथ ही एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षण लागू करने की राहत भी मांगी गई थी। युगलपीठ ने सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।चीफ जस्टिस अल्पेश वाई कोगजे और जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा कि हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में न्यायिक समीक्षा का दायरा बेहद सीमित है। अदालत हाईकोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश को निरस्त करने या उसे अपनी पसंद के अनुसार दोबारा विचार करने का निर्देश नहीं दे सकती।पीठ ने स्पष्ट किया कि संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति में मुख्य रूप से निर्धारित पात्रता और प्रभावी परामर्श की प्रक्रिया की समीक्षा की जा सकती है। इसमें उम्मीदवार का भारतीय नागरिक होना और कम से कम दस वर्ष तक हाईकोर्ट में अधिवक्ता के रूप में कार्य करने जैसी योग्यताएं शामिल हैं।अदालत ने अपने आदेश में कहा कि हाईकोर्ट जज का पद सामान्य सरकारी सेवा का पद नहीं है। यह संवैधानिक पद है, इसलिए इसकी नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी करना या औपचारिक आवेदन आमंत्रित करना जरूरी नहीं है। मौजूदा संवैधानिक और न्यायिक व्यवस्था में इन नियुक्तियों के लिए आरक्षण अथवा आनुपातिक प्रतिनिधित्व का प्रावधान भी निर्धारित नहीं है।इन्हीं आधारों पर युगलपीठ ने याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया। अदालत के इस आदेश से हाईकोर्ट न्यायाधीशों की नियुक्ति में आरक्षण लागू करने और कॉलेजियम की सिफारिशों को दोबारा विचार के लिए भेजने की याचिकाकर्ताओं की मांग स्वीकार नहीं हुई।