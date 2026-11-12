इंदौर: महापौर ने एयरपोर्ट पर सफाईकर्मी महिला को सौंपा स्वच्छता अवॉर्ड, खुली जीप में बैठाकर किया सम्मान

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महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने एयरपोर्ट पहुंचते ही एक खास संदेश दिया। उन्होंने सबसे पहले स्वच्छता का अवॉर्ड एक महिला सफाईकर्मी को सौंप दिया। इतना ही नहीं, महिला सफाईकर्मी को अपनी खुली जीप में साथ बैठाकर सम्मान रैली में शामिल किया। रैली के दौरान जगह-जगह उनका स्वागत और सम्मान भी किया गया। विज्ञापन



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सफाईकर्मियों की मेहनत को दिया उपलब्धि का श्रेय

महापौर ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर और देपालपुर की जोड़ी को मिला दूसरा स्थान किसी एक व्यक्ति, जनप्रतिनिधि या नगर निगम की उपलब्धि नहीं है। यह पूरे इंदौर और देपालपुर की जनता का सम्मान है। इस सफलता के पीछे सफाईकर्मियों की दिन-रात की मेहनत, निगम कर्मचारियों का समर्पण और नागरिकों का सहयोग है। उन्होंने सफाईकर्मियों को इस उपलब्धि का असली हकदार बताते हुए कहा कि शहर को स्वच्छ रखने में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उनके बिना स्वच्छता की कल्पना भी नहीं की जा सकती।



एक हजार से अधिक रैंक से दूसरे स्थान तक पहुंचा देपालपुर

महापौर ने बताया कि जब इंदौर नगर निगम ने देपालपुर को गोद लिया था, तब स्वच्छता के मामले में उसकी रैंक एक हजार से भी अधिक थी। इसके बाद नगर निगम और महापौर की ओर से वहां के ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए कई प्रयास किए गए। लगातार जनजागरूकता और सफाईकर्मियों की मेहनत से देपालपुर ने यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान इंदौर और देपालपुर के सफाई कर्मचारियों के साथ ही वहां के रहवासियों का भी है। एयरपोर्ट से निकली सम्मान रैली के जरिए महापौर ने स्वच्छता अभियान में जुटे उन कर्मचारियों के योगदान को प्रमुखता दी, जो रोजाना सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने में जुटे रहते हैं। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने एयरपोर्ट पहुंचते ही एक खास संदेश दिया। उन्होंने सबसे पहले स्वच्छता का अवॉर्ड एक महिला सफाईकर्मी को सौंप दिया। इतना ही नहीं, महिला सफाईकर्मी को अपनी खुली जीप में साथ बैठाकर सम्मान रैली में शामिल किया। रैली के दौरान जगह-जगह उनका स्वागत और सम्मान भी किया गया।ये भी पढ़ें- इंदौर: स्वच्छता में पर गरमाई सियासत, कांग्रेस ने कहा-भागीरथपुरा पेयजल कांड ने इंदौर की छवि बिगाड़ी महापौर ने कहा कि स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर और देपालपुर की जोड़ी को मिला दूसरा स्थान किसी एक व्यक्ति, जनप्रतिनिधि या नगर निगम की उपलब्धि नहीं है। यह पूरे इंदौर और देपालपुर की जनता का सम्मान है। इस सफलता के पीछे सफाईकर्मियों की दिन-रात की मेहनत, निगम कर्मचारियों का समर्पण और नागरिकों का सहयोग है। उन्होंने सफाईकर्मियों को इस उपलब्धि का असली हकदार बताते हुए कहा कि शहर को स्वच्छ रखने में उनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उनके बिना स्वच्छता की कल्पना भी नहीं की जा सकती।महापौर ने बताया कि जब इंदौर नगर निगम ने देपालपुर को गोद लिया था, तब स्वच्छता के मामले में उसकी रैंक एक हजार से भी अधिक थी। इसके बाद नगर निगम और महापौर की ओर से वहां के ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए कई प्रयास किए गए। लगातार जनजागरूकता और सफाईकर्मियों की मेहनत से देपालपुर ने यह उपलब्धि हासिल की है। उन्होंने कहा कि यह सम्मान इंदौर और देपालपुर के सफाई कर्मचारियों के साथ ही वहां के रहवासियों का भी है। एयरपोर्ट से निकली सम्मान रैली के जरिए महापौर ने स्वच्छता अभियान में जुटे उन कर्मचारियों के योगदान को प्रमुखता दी, जो रोजाना सड़कों, गलियों और सार्वजनिक स्थानों को साफ रखने में जुटे रहते हैं।

स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर और देपालपुर की जोड़ी को देश में दूसरा स्थान मिलने के बाद शहर में जश्न का माहौल है। इस उपलब्धि का अवॉर्ड लेकर इंदौर पहुंचे महापौर पुष्यमित्र भार्गव का एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत किया गया। इसके बाद एयरपोर्ट से नगर निगम कार्यालय तक सम्मान रैली निकाली गई। इसमें जनप्रतिनिधियों, निगम अधिकारियों, कर्मचारियों और बड़ी संख्या में शहरवासियों ने हिस्सा लिया।