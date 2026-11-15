किरार कुंभ: किरार समाज बचपन का झूला-जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी, इंदौर में बोले केंद्रीय मंत्री शिवराज

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उन्होंने इंदौर के बापट चौराहे पर आयोजित इस जिला स्तरीय सम्मेलन में कहा कि जिस समाज में इन्सान जन्म लेता है, उसके संस्कारों और माता-पिता के आशीर्वाद से ही जीवन दिशा पाता है। उन्होंने उपस्थित लोगों को दूसरों के लिए जीने और 'कर्म करो, फल की चिंता मत करो' का संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सभी के प्रेम ने ही उन्हें 'मामा' बनाया है। विज्ञापन



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जीवन के अनुभवों को किया साझा

शिवराज सिंह चौहान ने संबोधन के दौरान बचपन के अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि वे एक छोटे से गांव में किसान परिवार में पैदा हुए थे। उनके मन में बचपन से ही देश और समाज के लिए कुछ करने की तड़प थी। बचपन में उन्होंने गीता और रामायण का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि दादाजी के स्वर्गवास के बाद आयोजित ब्राह्मण भोज में कई वस्तुएं और गीता की प्रतियां भेंट की जाती थीं। वहां बची हुई प्रतियों को उन्होंने बचपन में ही उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया था। बार-बार गीता का अध्ययन करने के बाद उन्हें यह समझ आया कि जीवन का वास्तविक सार केवल अपने लिए जीने में नहीं है। जो व्यक्ति समाज, देश और जनता के हित में अपना जीवन समर्पित करता है, उसी का जीवन सही मायने में सार्थक होता है।



समय पर पहुंचने को किया विशेष इंतजाम

केंद्रीय मंत्री ने अपने परिचित अंदाज में मंच से कहा कि मंडीदीप में छठ मैया का आयोजन था। यदि वे सड़क मार्ग से यात्रा करते तो शाम तक वहां छठ के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाते। इसी वजह से उन्होंने एक हवाई जहाज का इंतजाम किया, ताकि वे इंदौर पहुंचकर अपने समाज के लोगों के बीच समय पर शामिल हो सकें। उन्होंने कहा कि जिस समाज ने उन्हें संस्कार दिए, उसके बीच आना उनके लिए अत्यंत गर्व और खुशी की बात है। उन्होंने इंदौर के बापट चौराहे पर आयोजित इस जिला स्तरीय सम्मेलन में कहा कि जिस समाज में इन्सान जन्म लेता है, उसके संस्कारों और माता-पिता के आशीर्वाद से ही जीवन दिशा पाता है। उन्होंने उपस्थित लोगों को दूसरों के लिए जीने और 'कर्म करो, फल की चिंता मत करो' का संदेश दिया। केंद्रीय मंत्री ने यह भी कहा कि सभी के प्रेम ने ही उन्हें 'मामा' बनाया है।ये भी पढ़ें- जनजातीय गौरव दिवस: धार के डही पहुंचे राज्यपाल और मुख्यमंत्री, माइक्रो लिफ्ट इरीगेशन परियोजना का किया लोकार्पण शिवराज सिंह चौहान ने संबोधन के दौरान बचपन के अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि वे एक छोटे से गांव में किसान परिवार में पैदा हुए थे। उनके मन में बचपन से ही देश और समाज के लिए कुछ करने की तड़प थी। बचपन में उन्होंने गीता और रामायण का अध्ययन किया। उन्होंने बताया कि दादाजी के स्वर्गवास के बाद आयोजित ब्राह्मण भोज में कई वस्तुएं और गीता की प्रतियां भेंट की जाती थीं। वहां बची हुई प्रतियों को उन्होंने बचपन में ही उठाकर पढ़ना शुरू कर दिया था। बार-बार गीता का अध्ययन करने के बाद उन्हें यह समझ आया कि जीवन का वास्तविक सार केवल अपने लिए जीने में नहीं है। जो व्यक्ति समाज, देश और जनता के हित में अपना जीवन समर्पित करता है, उसी का जीवन सही मायने में सार्थक होता है।केंद्रीय मंत्री ने अपने परिचित अंदाज में मंच से कहा कि मंडीदीप में छठ मैया का आयोजन था। यदि वे सड़क मार्ग से यात्रा करते तो शाम तक वहां छठ के कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाते। इसी वजह से उन्होंने एक हवाई जहाज का इंतजाम किया, ताकि वे इंदौर पहुंचकर अपने समाज के लोगों के बीच समय पर शामिल हो सकें। उन्होंने कहा कि जिस समाज ने उन्हें संस्कार दिए, उसके बीच आना उनके लिए अत्यंत गर्व और खुशी की बात है।

अखिल भारतीय किरार क्षत्रिय महासभा की ओर से आयोजित 'किरार कुंभ' में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने समाजजनों को संबोधित करते हुए कहा कि किरार समाज उनके बचपन का झूला, जवानी की फुलवारी और बुढ़ापे की काशी है।