इंदौरः दिलजीत के कॉन्सर्ट से पहले ही जुटने लगे युवा, ब्लास्ट की धमकियों के बीच ड्रोन से होगी निगरानी

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कार्यक्रम स्थल पर इस बात की चर्चा जोरों पर है कि हाल ही में दिलजीत के 4 चर्चित गानों पर रोक लगाए जाने के बाद खड़े हुए विवाद का सीधा असर फैंस के उत्साह और टिकटों की री-सेल पर दिखाई दे रहा है। पिछले वाले इवेंट की तुलना में इस बार भीड़ कम दिखाई दे रही है। इसे बम ब्लास्ट की धमकियों का भी असर माना जा रहा है।इस लाइव कॉन्सर्ट के लिए टिकटों की कई श्रेणियां रखी गई हैं। सामान्य टिकटों की शुरुआती कीमत 1,500 रुपए है, जबकि 10 लोगों की क्षमता वाली VIP टेबल की कीमत 8 लाख रुपए तक तय की गई है। इस गणित के हिसाब से सबसे महंगे पैकेज में शामिल होने वाले एक व्यक्ति का औसत खर्च 80 हजार रुपए आ रहा है। टिकट बिक्री प्लेटफॉर्म के आंकड़ों के अनुसार, इंदौर के इस शो के लिए 7 करोड़ रुपए से अधिक के टिकट बिक चुके हैं। इसके अतिरिक्त, इस बड़े आयोजन के लिए आयोजकों द्वारा नगर निगम को भी 60 लाख रुपए से अधिक का टैक्स जमा कराया गया है।40 हजार दर्शकों की संभावित भीड़ और हाल ही में मिली विस्फोट की धमकियों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात का विशेष प्लान लागू किया है। आज शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक पटेल नगर क्रॉसिंग से दस्तूर चौराहा, स्टार चौराहा और रेडिसन चौराहा होते हुए देवास नाका तक भारी वाहनों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी गई है। दर्शकों की सुविधा के लिए C-21 बिजनेस पार्क में 3 अलग-अलग जोन में निशुल्क पार्किंग की व्यवस्था की गई है। ग्राउंड में प्रवेश टिकट की कैटेगरी के अनुसार ही दिया जाएगा, जबकि VVIP टेबल धारकों के लिए अलग से विशेष एंट्री गेट बनाया गया है। VVIP गेट तक वाहन ले जाने के लिए आयोजकों द्वारा जारी विशेष कार पास और स्टीकर अनिवार्य किया गया है।