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इंदौर: पहले राहुल ने प्रियंका की आंखों का इलाज कराया और भाईदूज पर भी दिल्ली बुलाया

Sun, 15 Nov 2026 12:39 PM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Sun, 15 Nov 2026 12:39 PM IST
सार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बड़वानी की प्रियंका सेंगर को दो माह में दूसरी बार दिल्ली बुलाया। पहले छात्रा की का इलाज कराया और अब उसे भाईदूज के कार्यक्रम में भी आमंत्रित किया।राहुल से फिर मिलकर लौटी प्रियंका काफी खुश है।

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Indore: Rahul first got Priyanka’s eyes treated, and also invited her to Delhi for Bhai Dooj.
प्रियंका सेंगर - फोटो : amarujala

विस्तार
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इंदौर में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में मंच पर राहुल गांधी से अपनी परेशानी साझा करने वाली बड़वानी की प्रियंका की जिंदगी में अब उम्मीद की नई किरण जगी है। राहुल गांधी की पहल पर उसकी आंखों का इलाज कराया गया है। इलाज के बाद उसे पहले से बेहतर दिखाई देने लगा है। प्रियंका अब तक दो बार दिल्ली जाकर राहुल गांधी से मिल चुकी है। भाईदूज पर आयोजित कार्यक्रम में भी राहुल ने उसे बुलाया और कहा, मैं तुम्हारे भाई जैसा हूं। किसी बात की चिंता मत करना। राहुल से एक बार फिर मिलकर लौटी प्रियंका काफी खुश है।

राहुल से मंच पर साझा की थी परेशानी

19 सितंबर को इंदौर में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में मंच पर आए विद्यार्थियों में प्रियंका भी शामिल थी। प्रियंका की एक आंख खराब देखकर राहुल गांधी ने उससे इसकी वजह पूछी थी। तब प्रियंका ने बचपन में हुए हादसे का जिक्र करते हुए एक आंख खराब होने की बात बताई थी और कहा था कि पैसों के अभाव में वह इलाज नहीं करवा पा रही है।

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इसके बाद राहुल ने मंच पर ही कहा था कि दिल्ली में उसका इलाज करवाएंगे। पिछले महीने राहुल गांधी की टीम ने प्रियंका और उसके परिजनों से संपर्क किया था। इसके बाद उसे इलाज के लिए दिल्ली बुलाया गया था। दिल्ली में प्रियंका की आंखों का इलाज हो चुका है।

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दीपावली के बाद राहुल गांधी दिल्ली में भाईदूज का आयोजन भी करते हैं। इसके लिए प्रियंका को दिल्ली से निमंत्रण मिला था। इंदौर के कांग्रेस नेताओं ने प्रियंका के दिल्ली जाने की व्यवस्था कराई। इस तरह तीन महीने में प्रियंका की राहुल गांधी से तीन बार मुलाकात हो चुकी है।

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