इंदौर: पहले राहुल ने प्रियंका की आंखों का इलाज कराया और भाईदूज पर भी दिल्ली बुलाया

इंदौर में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में मंच पर राहुल गांधी से अपनी परेशानी साझा करने वाली बड़वानी की प्रियंका की जिंदगी में अब उम्मीद की नई किरण जगी है। राहुल गांधी की पहल पर उसकी आंखों का इलाज कराया गया है। इलाज के बाद उसे पहले से बेहतर दिखाई देने लगा है। प्रियंका अब तक दो बार दिल्ली जाकर राहुल गांधी से मिल चुकी है। भाईदूज पर आयोजित कार्यक्रम में भी राहुल ने उसे बुलाया और कहा, मैं तुम्हारे भाई जैसा हूं। किसी बात की चिंता मत करना। राहुल से एक बार फिर मिलकर लौटी प्रियंका काफी खुश है।



राहुल से मंच पर साझा की थी परेशानी

19 सितंबर को इंदौर में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में मंच पर आए विद्यार्थियों में प्रियंका भी शामिल थी। प्रियंका की एक आंख खराब देखकर राहुल गांधी ने उससे इसकी वजह पूछी थी। तब प्रियंका ने बचपन में हुए हादसे का जिक्र करते हुए एक आंख खराब होने की बात बताई थी और कहा था कि पैसों के अभाव में वह इलाज नहीं करवा पा रही है।

विज्ञापन

इसके बाद राहुल ने मंच पर ही कहा था कि दिल्ली में उसका इलाज करवाएंगे। पिछले महीने राहुल गांधी की टीम ने प्रियंका और उसके परिजनों से संपर्क किया था। इसके बाद उसे इलाज के लिए दिल्ली बुलाया गया था। दिल्ली में प्रियंका की आंखों का इलाज हो चुका है।

विज्ञापन

विज्ञापन

दीपावली के बाद राहुल गांधी दिल्ली में भाईदूज का आयोजन भी करते हैं। इसके लिए प्रियंका को दिल्ली से निमंत्रण मिला था। इंदौर के कांग्रेस नेताओं ने प्रियंका के दिल्ली जाने की व्यवस्था कराई। इस तरह तीन महीने में प्रियंका की राहुल गांधी से तीन बार मुलाकात हो चुकी है।