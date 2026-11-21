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2. इंदौर बायपास पर हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से कारों से भरे कंटेनर में अचानक आग लग गई, जिससे कंटेनर में मौजूद आठ कारों में से तीन पूरी तरह जल गईं। मामले में पुलिस जांच कर रही है।3. इंदौर हाईकोर्ट ने गैस पाइपलाइन विस्फोट में झुलसी कंटेंट क्रिएटर जिनी झाला की दिव्यांगता जांच के लिए 30 नवंबर को मेडिकल बोर्ड गठित कर परीक्षण करने का आदेश दिया है। रिपोर्ट के आधार पर याचिकाकर्ता मुआवजे की मांग करेंगे।4. इंदौर में अब शहरवासी अपने घर या जमीन का संपत्ति कर खुद निर्धारित कर सकेंगे। नगर निगम ने इसके लिए इंदौर 311 एप पर ऑनलाइन स्वकर निर्धारण की सुविधा शुरू की है। इसके लिए मोबाइल नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा।5. इंदौर में अधूरे निर्माण कार्यों और उड़ती धूल से वायु प्रदूषण बढ़ गया है। इससे सांस की बीमारियों के मरीजों में 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। अस्पतालों में भर्ती होने वालों में बच्चों और बुजुर्गों की संख्या सर्वाधिक है।