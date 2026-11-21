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न्यायमूर्ति सुबोध अभ्यंकर और न्यायमूर्ति पवन कुमार द्विवेदी की युगल पीठ ने पूर्व अध्यक्ष अधिवक्ता रितेश इनानी की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता का पक्ष अधिवक्ता श्रवण लाहोटी ने प्रस्तुत किया। उच्च न्यायालय ने पीड़िता को तय तिथि पर मेडिकल बोर्ड के समक्ष उपस्थित रहने का निर्देश दिया। इसके अलावा, पीठ ने प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं को भी परीक्षण प्रक्रिया में पूरा सहयोग करने के लिए कहा है।विजय नगर के सुमन नगर जैन मंदिर के पास 23 जून, 2026 को बोरवेल की खुदाई के दौरान भूमिगत पीएनजी पाइपलाइन क्षतिग्रस्त हो गई थी। पाइपलाइन से गैस रिसाव होने पर भीषण आग लग गई और विस्फोट हो गया। इस दुर्घटना में जिनी झाला समेत चार नागरिक झुलस गए थे। जिनी की गंभीर हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने शुरुआती इलाज इंदौर के बॉम्बे अस्पताल में किया था।उच्च न्यायालय के 25 जून के आदेश पर नगर निगम तथा राज्य सरकार ने जिनी को एयरलिफ्ट कराकर अहमदाबाद के जायडस अस्पताल भेजा। लंबे उपचार के बाद जिनी ठीक हो गईं, लेकिन उनके हाथ में दिव्यांगता आ गई है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में दिव्यांगता सिद्ध होने पर याचिकाकर्ता मुआवजे की मांग करेंगे। उच्च न्यायालय इस मामले की अगली सुनवाई 19 जनवरी, 2027 को करेगा।