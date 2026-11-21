इंदौर नगर निगम के राजस्व प्रभारी निरंजन सिंह चौहान ने बताया कि मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, 1956 की धारा 138(2) के तहत प्रत्येक भवन और भूमि के स्वामी के लिए स्वकर निर्धारण विवरणी प्रस्तुत करना अनिवार्य है। इसी प्रक्रिया के तहत अब संपत्ति मालिक एप पर आवश्यक जानकारी दर्ज कर ऑनलाइन विवरणी जमा कर सकेंगे।



इस सुविधा के जरिए उन संपत्तियों के मालिक भी वास्तविक क्षेत्रफल दर्ज कर सकेंगे, जिनकी संपत्ति का क्षेत्रफल वर्तमान ई-नगर पालिका पोर्टल पर वास्तविक क्षेत्रफल से कम दर्ज है। इससे निगम के अभिलेखों में संपत्ति का वास्तविक क्षेत्रफल दर्ज कराने का विकल्प मिलेगा।

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नगर निगम ने संपत्ति मालिकों से इंदौर 311 एप पर विवरणी भरते समय अपना वर्तमान और सक्रिय मोबाइल नंबर दर्ज करने या अपडेट करने की अपील की है। निगम के अनुसार, मोबाइल नंबर के माध्यम से संपत्ति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी, संपत्ति कर संबंधी सूचनाएं और छूट एवं रियायतों की जानकारी मोबाइल पर भेजी जा सकेगी।

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गौरतलब है कि इंदौर में पहले जीआईएस सर्वे के बाद कई संपत्ति मालिकों को बढ़े हुए संपत्ति कर के बिल भेजे गए थे। इसे लेकर शहर में विरोध हुआ था। अब स्वकर निर्धारण की ऑनलाइन व्यवस्था के तहत संपत्ति मालिक स्वयं अपनी संपत्ति का क्षेत्रफल और अन्य जरूरी विवरण दर्ज कर सकेंगे।भंवरकुआ क्षेत्र में नगर निगम की टीम मकानों की नप्ती करने पहुंची थी तो अफसरों के साथ रहवासियों की हाथा-पाई हो गई थी और मामला पुलिस तक पहुंचा था।