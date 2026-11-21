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मौके पर पहुंचीं नेता प्रतिपक्ष सोनिला मिमरोट ने फोन पर नगर निगम के अधिकारी से बात करते हुए सख्त लहजे में चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर इस स्थान से सब्जी मंडी को हटाया गया तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। इस दौरान मौके पर तनाव और हंगामे की आशंका को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। कार्रवाई का विरोध कर रहीं नेता प्रतिपक्ष को बाद में पुलिस ने मौके से हटाया।जानकारी के अनुसार, नगर निगम की टीम शुरुआत में ठेले जब्त करने नहीं, बल्कि क्षेत्र से अवैध रूप से लग रही सब्जी मंडी को हटाने पहुंची थी। इसी कार्रवाई को लेकर मौके पर विवाद शुरू हुआ और ठेले वालों ने एकजुट होकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। ठेले वालों का आरोप है कि नगर निगम की इस कार्रवाई से उनका रोजमर्रा का रोजगार बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। प्रदर्शनकारी अपने जब्त किए गए ठेले वापस करने और उन्हें सुचारू रूप से कारोबार चलाने के लिए उचित स्थान उपलब्ध कराने की मांग कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने भी इन मांगों का पूरा समर्थन किया है। फिलहाल फूटी कोठी क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन जारी है और पुलिस की कड़ी निगरानी में स्थिति को नियंत्रित रखा जा रहा है।