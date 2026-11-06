Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   Indore: The Diwali festival will span six days instead of five; here’s what to do on Dhanteras—let us tell you

इंदौर: पांच नहीं छह दिन का होगा दीपावली पर्व, क्या करे धनतरेस पर-आईए हम बताते है

Fri, 06 Nov 2026 06:01 AM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Fri, 06 Nov 2026 06:01 AM IST
सार

इस बार दीपोत्सव पर तिथियों का ऐसा संयोग बन रहा है कि पर्व की रौनक पांच नहीं, छह दिनों तक रहेगी। 6 नवंबर को धनतेरस से शुरू होने वाले दीपावली महापर्व में इस बार पूजा-पाठ और उत्सव की तारीखों में बदलाव देखने को मिलेगा

विज्ञापन
Indore: The Diwali festival will span six days instead of five; here’s what to do on Dhanteras—let us tell you
इंदौर का प्राचीन महालक्ष्मी मंदिर - फोटो : amarujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

विज्ञापन

तिथियों के विशेष संयोग के चलते इस बार दीपावली का पर्व पांच के बजाय छह दिन मनाया जाएगा। इस बार गोवर्धन पूजा और भाई दूज एक दिन आगे बढ़ गए हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, दीपावली का मुख्य पूजन प्रदोषकाल में किया जाता है।


इसी आधार पर धनतेरस और दीपावली की तिथियां निर्धारित की गई हैं। मध्य प्रदेश ज्योतिष एवं विद्वत परिषद के अध्यक्ष रामचंद्र शर्मा वैदिक के अनुसार, 6 नवंबर को द्वादशी तिथि पर धनतेरस मनाई जाएगी। इस दिन धन-धान्य की पूजा, यम दीपदान और प्रदोष व्रत का विधान है। वहीं, 7 नवंबर को मास शिवरात्रि और काली चौदस होने के कारण रूप चौदस 8 नवंबर को सुबह मनाई जाएगी। इस दिन सुबह 11:30 बजे तक चौदस तिथि रहेगी, इसके बाद अमावस्या प्रारंभ होगी। दीपावली का मुख्य पूजन 8 नवंबर को शाम प्रदोषकाल में किया जाएगा।

विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

धनतेरस का शुभ मुहूर्त

  • धनतेरस पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 6:18 से 8:16 बजे तक रहेगा।

  • प्रदोषकाल शाम 5:46 से 8:20 बजे तक रहेगा।

  • यम दीपदान शाम 5:46 से 8:20 बजे तक किया जा सकेगा।

धनतेरस पर यम दीपदान का महत्व और विधि

ज्योतिषाचार्य पंडित विजय अड़ीचवाल के अनुसार, धनतेरस की शाम प्रदोषकाल में यमराज के निमित्त दीपदान करने का विधान है। इस दिन घर के मुख्य द्वार के बाहर अन्न (खील) रखकर उसके ऊपर चार बत्तियों वाला दीपक प्रज्ज्वलित करना चाहिए। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यमराज का गंध और पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए।

दीपदान करते समय इस मंत्र से प्रार्थना करनी चाहिए—

मृत्युना पाशहस्तेन कालेन भार्यया सह। त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यजः प्रीयतामिति।।

धनतेरस पर इन बातों का भी है विशेष महत्व

  • धनतेरस के दिन यमुना स्नान का विशेष महत्व माना गया है।

  • इस दिन चांदी के पात्र खरीदना शुभ माना जाता है।

  • व्यापारी, व्यवसायी और उद्योगपति इस दिन धन के देवता कुबेर तथा अपनी तिजोरी का पूजन करते हैं।

  • धनतेरस से गोत्रिरात्र व्रत भी प्रारंभ होता है। श्रद्धालु अपनी परंपरा के अनुसार यह व्रत कर सकते हैं।

                                                                                                  

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed