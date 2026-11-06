इंदौर: पांच नहीं छह दिन का होगा दीपावली पर्व, क्या करे धनतरेस पर-आईए हम बताते है

तिथियों के विशेष संयोग के चलते इस बार दीपावली का पर्व पांच के बजाय छह दिन मनाया जाएगा। इस बार गोवर्धन पूजा और भाई दूज एक दिन आगे बढ़ गए हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार, दीपावली का मुख्य पूजन प्रदोषकाल में किया जाता है।





इसी आधार पर धनतेरस और दीपावली की तिथियां निर्धारित की गई हैं। मध्य प्रदेश ज्योतिष एवं विद्वत परिषद के अध्यक्ष रामचंद्र शर्मा वैदिक के अनुसार, 6 नवंबर को द्वादशी तिथि पर धनतेरस मनाई जाएगी। इस दिन धन-धान्य की पूजा, यम दीपदान और प्रदोष व्रत का विधान है। वहीं, 7 नवंबर को मास शिवरात्रि और काली चौदस होने के कारण रूप चौदस 8 नवंबर को सुबह मनाई जाएगी। इस दिन सुबह 11:30 बजे तक चौदस तिथि रहेगी, इसके बाद अमावस्या प्रारंभ होगी। दीपावली का मुख्य पूजन 8 नवंबर को शाम प्रदोषकाल में किया जाएगा।

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धनतेरस का शुभ मुहूर्त

धनतेरस पूजन का शुभ मुहूर्त शाम 6:18 से 8:16 बजे तक रहेगा।

प्रदोषकाल शाम 5:46 से 8:20 बजे तक रहेगा।

यम दीपदान शाम 5:46 से 8:20 बजे तक किया जा सकेगा।



धनतेरस पर यम दीपदान का महत्व और विधि

ज्योतिषाचार्य पंडित विजय अड़ीचवाल के अनुसार, धनतेरस की शाम प्रदोषकाल में यमराज के निमित्त दीपदान करने का विधान है। इस दिन घर के मुख्य द्वार के बाहर अन्न (खील) रखकर उसके ऊपर चार बत्तियों वाला दीपक प्रज्ज्वलित करना चाहिए। इसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके यमराज का गंध और पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए।

दीपदान करते समय इस मंत्र से प्रार्थना करनी चाहिए—

मृत्युना पाशहस्तेन कालेन भार्यया सह। त्रयोदश्यां दीपदानात् सूर्यजः प्रीयतामिति।।



धनतेरस पर इन बातों का भी है विशेष महत्व