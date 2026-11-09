इंदौर: जन्मदिन की पार्टी का विवाद बना हत्या की वजह, चार युवकों ने मिलकर रिजवान को उतारा मौत के घाट

विज्ञापन

शहर के खजराना थाना क्षेत्र में आपसी विवाद के चलते एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। रिजवान नामक युवक पर चार युवकों ने कथित तौर पर मिलकर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों को हिरासत में लिया है।