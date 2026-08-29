इंदौर: मोमोज में रेंगती मिलीं इल्लियां, ग्राहक ने शिकायत की तो रेस्टोरेंट वालों ने की बदतमीजी

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यह पूरा घटनाक्रम शुक्रवार शाम का बताया जा रहा है। शिकायतकर्ता दीपक मीणा अपने कुछ दोस्तों के साथ नाश्ता करने के लिए रेस्टोरेंट पहुंचे थे। उन्होंने वहां मोमोज का ऑर्डर दिया, लेकिन जैसे ही खाने की प्लेट टेबल पर आई तो उन्हें मोमोज के अंदर इल्लियां रेंगती हुई दिखाई दीं। इस घटिया सामग्री को देखकर जब उन्होंने रेस्टोरेंट संचालक सिद्धार्थ मालवीय और वहां कार्यरत कर्मचारी सोनू पाल से विरोध जताया, तो कर्मचारी ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि वे खुद मोमोज तैयार नहीं करते हैं, इसलिए इसमें उनकी कोई गलती नहीं है।खाद्य विभाग को सौंपी गई शिकायत में दीपक मीणा ने आरोप लगाया कि खाने में इल्ली मिलने की बात उजागर करने पर रेस्टोरेंट संचालक और कर्मचारी ने अपनी गलती मानने या संतोषजनक जवाब देने के बजाय उनके साथ अभद्र व्यवहार और बदतमीजी की। इसके बाद ग्राहकों ने स्वयं रेस्टोरेंट परिसर में रखी फ्रोजन मोमोज की बास्केट की जांच की। जांच करने पर फ्रोजन मोमोज की बास्केट में रखे अन्य मोमोज के अंदर भी इल्लियां रेंगती पाई गईं, जिसके बाद ग्राहकों ने तत्काल पूरे मामले की सूचना खाद्य विभाग के अधिकारियों को दी।शिकायतकर्ता ने अपने आवेदन में इस मुद्दे को आम जनता की सेहत और जान-माल से जुड़ा एक बेहद गंभीर मामला करार दिया है। उन्होंने विभाग से मांग की है कि रेस्टोरेंट में रखी अन्य खाद्य सामग्रियों के रख-रखाव और साफ-सफाई के स्तर की गहनता से जांच की जाए और नियमों का उल्लंघन मिलने पर रेस्टोरेंट को सील कर सख्त कदम उठाए जाएं। अपनी शिकायत को मजबूत बनाने के लिए पीड़ित ने मौके के फोटो, वीडियो साक्ष्य और रेस्टोरेंट की सटीक लोकेशन भी विभाग को भेजी है।मामले की गंभीरता को देखते हुए सीनियर फूड इंस्पेक्टर मनीष स्वामी ने बताया कि उन्हें इस संबंध में शिकायत प्राप्त हो चुकी है। उन्होंने कहा कि विभाग की एक विशेष टीम जांच के लिए मौके पर जाएगी। टीम यह पता लगाएगी कि ये मोमोज किस स्थान पर तैयार किए जा रहे हैं और किन-किन रेस्टोरेंट्स में इनकी सप्लाई की जा रही है। खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर लैब में जांच के लिए भेजे जाएंगे और किसी भी तरह की लापरवाही या नियम उल्लंघन पाए जाने पर दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।