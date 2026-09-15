गणेशोत्सव: श्रद्धालुओं के लिए 20 करोड़ का इंश्योरेंस, इंदौर का यह मंदिर फिर सुर्खियों में आया

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मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष और कलेक्टर शिवम वर्मा के अनुसार श्रद्धालुओं के लिए सुगम दर्शन और पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था बनाना प्राथमिकता में शामिल है। हालांकि ईश्वर से यही कामना की गई है कि किसी भी भक्त को इस बीमा दावे की आवश्यकता न पड़े, लेकिन एहतियात के तौर पर यह 20 करोड़ रुपये का सुरक्षा कवच तैयार किया गया है। मंदिर के मुख्य पुजारी पंडित अशोक भट्ट ने जानकारी दी कि मंदिर में सुरक्षा बीमा की परंपरा पहले भी रही है, परंतु पूर्व के वर्षों में यह बीमा राशि लगभग 2 करोड़ रुपये तक ही सीमित रहती थी। इस वर्ष गणेशोत्सव के दौरान उमड़ने वाली संभावित भीड़ के आकलन के आधार पर इस राशि को बढ़ाकर 20 करोड़ रुपये करने का निर्णय लिया गया।गणेशोत्सव के दौरान खजराना गणेश मंदिर में प्रतिदिन भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। इसके दृष्टिगत दर्शन व्यवस्था को सुचारू रखने के साथ-साथ पूरे परिसर की सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। संपूर्ण मंदिर परिसर की चौबीसों घंटे निगरानी के लिए सीसीटीवी कैमरों का जाल बिछाया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती की गई है, साथ ही निजी सुरक्षा गार्डों की संख्या में भी बढ़ोतरी की गई है। मंदिर प्रशासन भीड़ नियंत्रण और भक्तों की सुविधा पर विशेष ध्यान दे रहा है ताकि यह धार्मिक आयोजन पूरी तरह शांतिपूर्ण और सुरक्षित माहौल में संपन्न हो सके।