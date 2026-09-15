इंदौर: अनुसूचित जाति में आरक्षण की मांग को लेकर बंजारा समाज का एलान, 2 अक्टूबर को मौन रैली और सांकेतिक धरना

अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल किए जाने की मांग को लेकर बंजारा समाज ने आंदोलन की तैयारी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में शहर के श्रीजी वाटिका में समाज की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इसमें समाज के वरिष्ठ नागरिकों के साथ बड़ी संख्या में युवा भी शामिल हुए। बैठक में आरक्षण सहित समाज से जुड़ी विभिन्न मांगों पर चर्चा की गई।

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बैठक में निर्णय लिया गया कि अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए बंजारा समाज 2 अक्टूबर को एक दिवसीय सांकेतिक धरना और मौन रैली आयोजित करेगा। समाज की प्रमुख मांग मध्यप्रदेश में बंजारा समाज को अनुसूचित जनजाति वर्ग में शामिल करने की है। समाज के श्रीजी धर्माधिकारी महाराज ने कहा कि बंजारा समाज लंबे समय से घुमंतू जीवन जीता आया है और सामाजिक व आर्थिक पिछड़ेपन का सामना करता रहा है। उन्होंने कहा कि समाज को मुख्यधारा में आगे लाने के लिए आरक्षण जरूरी है। उनके मुताबिक बंजारा समाज पिछले कई वर्षों से ST आरक्षण की मांग को लेकर प्रयास कर रहा है।उन्होंने बताया कि इंदौर में बैठक से पहले समाज के प्रतिनिधियों ने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय से भी मुलाकात कर विभिन्न मांगें रखी थीं। समाज के अनुसार विजयवर्गीय ने आश्वासन दिया है कि वे इस मुद्दे को राज्य सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार के समक्ष भी रखेंगे।धर्माधिकारी महाराज ने कहा कि देश के अलग-अलग राज्यों में बंजारा समाज अलग-अलग श्रेणियों में वर्गीकृत है। इससे समाज में असमानता की स्थिति बनी हुई है। अब मध्यप्रदेश में ST वर्ग में शामिल करने की मांग को लेकर आंदोलन किया जाएगा। समाज ने स्पष्ट किया कि 2 अक्टूबर की मौन रैली किसी के विरोध में नहीं, बल्कि शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग सरकार तक पहुंचाने का माध्यम होगी।