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इंदौर : इंदौर में फिर लव जिहाद, वीरु बताकर वारिश ने की दोस्ती, बनाया धर्म परिवर्तन का दबाव

Fri, 28 Aug 2026 01:07 PM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Fri, 28 Aug 2026 01:07 PM IST
सार

इंदौर के लसूडिया थाना क्षेत्र में लव जिहाद का एक मामला सामने आया है। यहां वारिश नामक युवक ने खुद को वीरू बताकर पहले एक युवती से दोस्ती की, फिर शारीरिक शोषण कर उसके अश्लील वीडियो बना लिए।

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Indore: 'Love Jihad' case again in Indore; Warish befriended a woman by posing as 'Veeru' and pressured her to
लव जिहाद - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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इंदौर में फिर लव जिहाद का मामला सामने आया है। एक युवक ने अपनी पहचान छिपाकर युवती से दोस्ती की। उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए और ब्लैकमेल कर धर्म बदलने का दबाव बनाया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपी की तलाश की जा रही है।

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आरोपी का नाम वारिश है, लेकिन उसने वीरू बताकर लसूडिया क्षेत्र में रहने वाली युवती से दोस्ती की थी। छह महीने तक दोनों मिलते रहे और फिर आरोपी युवती को फिल्म दिखाने के बहाने होटल में ले गया। वहां उसने शारीरिक संबंध बनाए और उसके वीडियो भी बना लिए।

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युवती ने वीडियो हटाने के लिए कहा, लेकिन आरोपी ने फोटो नहीं हटाए। युवती ने युवक से शादी की बात की तो उसने दूरी बनाना शुरू कर दी। इस बीच युवती को पता चला कि वह दूसरी युवती से शादी करना चाहता है।
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बाद में वारिश ने युवती से कहा कि वह शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन वह मुस्लिम है और उसे धर्म बदलना होगा। इसके बाद युवती ने कहा कि वह पुलिस से उसकी शिकायत करेगी तो आरोपी ने युवती के आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने की धमकी देना शुरू कर दी।



इसके बाद युवती ने चुप्पी साध ली, लेकिन कुछ दिनों पहले पता चला कि आरोपी ने युवती के फोटो वायरल कर दिए हैं। इसके बाद युवती ने यह बात अपनी बहन को बताई। बहन ने थाने में जाकर शिकायत करने की सलाह दी। इसके बाद युवती थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कराया। पुलिस ने अलग-अलग धाराओं में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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