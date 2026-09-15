ब्यूटीशियन सुसाइड केसः पति ने कहा- कारोबारी के पास थे पत्नी के आपत्तिजनक वीडियो, धमकी देकर बुलाता था

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संजय शर्मा ने पुलिस पूछताछ में खुलासा किया कि आरोपी दीपक खंडेलवाल सोनिला को आपत्तिजनक वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर जबरन मिलने के लिए मजबूर करता था। करीब एक वर्ष पूर्व पति से अलग होने के बाद सोनिला ब्यूटी पार्लर में कार्य करने लगी थी, जहां उसकी पहचान दीपक से हुई थी। जब आरोपी की पत्नी रानू को इस संबंध की जानकारी मिली, तो उसने सोनिला के घर पहुंचकर विवाद किया। इसके पश्चात सोनिला ने दीपक से संपर्क समाप्त करने का प्रयास किया, परंतु आरोपी लगातार दबाव बनाता रहा और वीडियो वायरल करने की धमकी देने लगा।9 सितंबर को तिलक नगर स्थित होटल एलएक्स में सोनिला की लाश मिली थी। पुलिस जांच के अनुसार घटना वाले दिन दोनों के बीच होटल में मिलने की बात तय हुई थी। कमरे में आरोपी की पत्नी को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई, जिसके बाद अत्यधिक मानसिक तनाव में आकर सोनिला ने यह कदम उठाया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृत्यु का मुख्य कारण दम घुटना दर्शाया गया है। पुलिस फांसी के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है लेकिन अभी यह साफ नहीं हुआ है कि सोनिला ने फांसी लगाई या फिर कारोबारी ने ही उसकी हत्या की। आरोपी को पुलिस द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।पुलिस प्रशासन ने मामले की तह तक जाने के लिए मृतका के पति, पिता प्रदीप, चचेरे भाई हर्ष, सहेलियों सीमा एवं नेहा तथा होटल कर्मचारियों सहित कुल 7 व्यक्तियों के बयान दर्ज किए हैं। इन बयानों के आधार पर दीपक खंडेलवाल के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने और ब्लैकमेलिंग की धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया है। वर्तमान में पुलिस दोनों के मोबाइल फोन, कॉल डिटेल रिकॉर्ड और होटल के साक्ष्यों की तकनीकी जांच कर रही है।