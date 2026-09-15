इंदौर: बारिश न बने बाधा, इसलिए राहुल गांधी की सभा वाटरप्रुफ डोम में, तैयारियां शुरू
राहुल गांधी के कार्यक्रम की तैयारियों की निगरानी करने वाली टीम ने आयोजन की कमान संभाल ली है। कार्यक्रम में शामिल होने वालों की एंट्री रीजनल पार्क की ओर से होगी, जबकि राहुल गांधी मंच के पीछे के हिस्से से प्रवेश करेंगे।
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राहुल गांधी के आयोजन के लिए रीजनल पार्क मैदान में तैयारियां शुरू हो गई हैं। 19 सितंबर को बारिश के मौसम की वजह से आयोजन प्रभावित न हो, इसके लिए वॉटरप्रूफ डोम बनाए जा रहे हैं, लेकिन गीला मैदान अभी भी चुनौती बना हुआ है। हालांकि, मंगलवार को निकली तेज धूप ने आयोजकों को राहत दी है। कार्यक्रम के लिए 50 हजार वर्गफीट में अलग-अलग डोम तैयार हो रहे हैं, जिनमें एक लाख लोगों के बैठने की क्षमता होगी। हालांकि, कांग्रेस नेताओं का दावा है कि अब तक आयोजन के लिए डेढ़ लाख रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं।
मंच पर राहुल से पहले सिंगरों की प्रस्तुति
कार्यक्रम का निर्धारित समय शाम पांच बजे है, लेकिन इसके छह बजे तक शुरू होने की संभावना है। राहुल गांधी से पहले सिंगर राघव और रैपर लश-करी प्रस्तुति देंगे। साढ़े सात बजे के बाद राहुल गांधी मंच पर पहुंचेंगे। मंच पर कुर्सियां नहीं लगाई जाएंगी। राहुल गांधी सीधे मंच पर पहुंचकर जेन-जी से संवाद करेंगे। कांग्रेस के अन्य नेता मंच पर मौजूद नहीं रहेंगे। उनके बैठने की व्यवस्था अलग डोम में की गई है।
तीन दिन के लिए मिला मैदान
आयोजन के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण ने कांग्रेस को रीजनल पार्क मैदान तीन दिन की अस्थायी लीज पर दिया है। इसके लिए जीएसटी सहित 10 लाख रुपये की राशि ली गई है। कांग्रेस नेताओं ने आयोजन के लिए पहले नेहरू स्टेडियम की मांग की थी, लेकिन नगर निगम ने कोर्ट का हवाला देते हुए स्टेडियम देने से इनकार कर दिया था।