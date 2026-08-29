फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   indore-news-free-bus-service-rakshabandhan-women-passengers-aictsl

इंदौर: रक्षाबंधन पर 56 हजार महिलाओं ने की फ्री बस यात्रा, 48 घंटे तक बिना किराए के दौड़ी बसें

Sat, 29 Aug 2026 03:18 PM IST
Arjun Richhariya न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Sat, 29 Aug 2026 03:18 PM IST
सार

रक्षाबंधन के अवसर पर इंदौर में एआईसीटीएसएल द्वारा महिलाओं के लिए 48 घंटे (27 अगस्त सुबह 6 बजे से 29 अगस्त सुबह 6 बजे तक) की मुफ्त बस यात्रा की सुविधा प्रदान की गई। इस सुविधा का लाभ 56 हजार से अधिक महिलाओं ने उठाया।

विज्ञापन
indore-news-free-bus-service-rakshabandhan-women-passengers-aictsl
त्योहार पर बहनों के लिए खास तोहफा। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मध्य प्रदेश में त्योहार के दौरान महिलाओं को सुगम आवागमन प्रदान करने के लिए चलाई गई विशेष परिवहन सेवा को व्यापक समर्थन मिला है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर अपने मायके जाने वाली बहनों के लिए दो दिनों तक संचालित की गई मुफ्त बस यात्रा योजना बेहद राहत भरी साबित हुई। एआईसीटीएसएल द्वारा उपलब्ध कराई गई इस सुविधा का लाभ 56 हजार से अधिक महिला यात्रियों ने उठाया। आंकड़े दर्शाते हैं कि लगभग 50 हजार महिलाओं ने विभिन्न शहरों के बीच चलने वाली चार्टर बसों में यात्रा की, जबकि 6 हजार से अधिक महिलाओं ने शहर की आंतरिक सिटी बसों और आई-बस सेवा में बिना कोई किराया दिए सफर पूरा किया।
विज्ञापन


48 घंटे की विशेष मुफ्त बस सेवा
एआईसीटीएसएल की आधिकारिक प्रवक्ता माला सिंह ठाकुर के अनुसार रक्षाबंधन पर्व के उपलक्ष्य में महिलाओं के लिए 27 अगस्त की सुबह 6 बजे से लेकर 29 अगस्त की सुबह 6 बजे तक कुल 48 घंटे के लिए यह मुफ्त सफर की व्यवस्था लागू की गई थी। इस निर्धारित समयावधि के दौरान इंदौर शहर से मध्य प्रदेश के अन्य प्रमुख शहरों की ओर जाने वाली और विभिन्न बाहरी शहरों से इंदौर आने वाली किसी भी महिला यात्री से बस किराया नहीं वसूला गया।
विज्ञापन


विभिन्न शहरों के लिए बस सेवाओं का संचालन
त्योहार के दौरान इंदौर से कई महत्वपूर्ण शहरों के लिए चार्टर बसों का सुचारू संचालन किया गया। इनमें प्रमुख रूप से भोपाल, उज्जैन, रतलाम, नीमच, मंदसौर, खरगोन, धार, झाबुआ, शाजापुर, गुना, अशोकनगर और ब्यावरा जैसे रूट शामिल थे। इन सभी मार्गों पर चलने वाली बसों में बड़ी संख्या में महिलाओं ने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए इस मुफ्त यात्रा सुविधा का लाभ उठाया।
विज्ञापन
विज्ञापन


त्योहार पर यात्रियों की संख्या में वृद्धि
परिवहन आंकड़ों के अनुसार सामान्य दिनों में शहर की आंतरिक बसों में प्रतिदिन लगभग 5 से 6 हजार यात्री सफर करते हैं। हालांकि, रक्षाबंधन जैसे बड़े त्योहारों के अवसर पर यह आंकड़ा बढ़कर रोजाना 8 से 9 हजार यात्रियों तक पहुंच जाता है। कुल यात्रियों में महिला यात्रियों की हिस्सेदारी लगभग 40 प्रतिशत रहती है। इसके अतिरिक्त, प्रमुख शहरों के बीच चलने वाली चार्टर बसों के प्रतिदिन 150 से भी अधिक फेरे संचालित किए जाते हैं।


बस स्टॉप पर महिलाओं की भारी भीड़
रक्षाबंधन के दिन तड़के से ही शहर के प्रमुख बस टर्मिनलों और स्टॉप्स पर महिलाओं की आवाजाही में काफी तेजी दर्ज की गई। अपने भाइयों को राखी बांधने मायके जा रही महिलाओं के साथ उनके परिवार के सदस्य भी यात्रा कर रहे थे, जिससे बसों और स्टॉप पर गहमागहमी बनी रही। शहर के भीतर भी विभिन्न स्थानों तक आने-जाने के लिए महिलाओं ने सिटी बस और आई-बस में मिलने वाली मुफ्त यात्रा सेवा का जमकर उपयोग किया।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed