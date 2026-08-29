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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   Indore: Reaching Lotus Valley Gulawat will now be easier; a two-lane road will connect the tourist spot.

इंदौर : लोटस वैली गुलावट तक जाना होगा अब आसान, दो लेन सड़क जोड़ेगी पर्यटक स्थल को

Sat, 29 Aug 2026 08:02 AM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Sat, 29 Aug 2026 08:02 AM IST
सार

इंदौर से 20 किमी दूर गुलावट की लोटस वैली अब पर्यटकों के लिए और आसान हो जाएगी। गांव की संकरी गलियों से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पर्यटन स्थल तक पहुंचने के लिए दो लेन की नई सड़क तैयार की जा रही है। सड़क का 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है।

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Indore: Reaching Lotus Valley Gulawat will now be easier; a two-lane road will connect the tourist spot.
गुलावट लोटस वैली। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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लोटस वैली के नाम से मशहूर गुलावट तक पहुंचना अब पर्यटकों के लिए आसान होगा। गांव की संकरी गलियों से होकर जाने के बजाय पर्यटक छोटे बायपास के जरिए सीधे पर्यटन स्थल तक पहुंच सकेंगे। लोक निर्माण विभाग ने यहां दो लेन की सड़क का निर्माण शुरू किया है, जिसका करीब 80 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है। सड़क तैयार होने के बाद गुलावट में पर्यटकों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।

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इंदौर से करीब 20 किलोमीटर दूर गुलावट पिछले कुछ वर्षों में प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में पहचान बना चुका है। गंभीर नदी पर बने यशवंत सागर तालाब का बैकवाटर गुलावट तक आता है। यहां किसान तालाब में कमल के फूलों की खेती करते हैं। कमल के फूलों से सजे तालाब का नजारा देखने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचते हैं। इसके अलावा बांस के घने जंगल भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र हैं।

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अब पूरे साल पहुंच रहे पर्यटक

पहले गुलावट में मुख्य रूप से ठंड के मौसम में ही पर्यटकों की भीड़ रहती थी, लेकिन अब पूरे साल लोग यहां पहुंच रहे हैं। शनिवार और रविवार को पर्यटकों की संख्या काफी बढ़ जाती है। बढ़ती भीड़ को देखते हुए यहां अस्थायी चौपाटी भी लगने लगी है। गुलावट में प्री-वेडिंग शूट का चलन भी बढ़ा है। हातोद पंचायत की ओर से नौका विहार की सुविधा भी शुरू की गई है।

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पर्यटन सुविधाओं का बनेगा नया प्रोजेक्ट

विधायक मनोज पटेल ने बताया कि गुलावट जाने के लिए पहले सिंगल लेन सड़क थी। पर्यटकों की संख्या बढ़ने पर कई बार जाम की स्थिति बन जाती थी। अब पर्यटन स्थल तक पहुंचने के लिए दो लेन की सड़क तैयार की जा रही है। सड़क बनने के बाद यहां पर्यटकों की संख्या और बढ़ने की उम्मीद है।


 

उन्होंने बताया कि गुलावट में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया गया है, जिसे सरकार की मंजूरी के लिए भेजा गया है। इसके तहत गुलावट के प्राकृतिक सौंदर्य को और निखारने के साथ ही पर्यटकों के लिए नई सुविधाएं और गतिविधियां शुरू की जाएंगी। फिलहाल यहां सुविधागृह बनाए गए हैं। आने वाले समय में नौका विहार सहित अन्य पर्यटन गतिविधियों का भी विस्तार किया जाएगा।

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