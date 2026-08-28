रक्षाबंधन: समाज के उपेक्षित कुष्ठ रोगियों के साथ कृष्णा गुरुजी ने मनाया पर्व, अपनत्व और सम्मान का दिया संदेश

त्योहारों को मानव सेवा से जोड़ना

कृष्णा गुरुजी मानते हैं कि सकारात्मक सोच को संकल्प बनाकर निरंतर कार्य किया जाए, तभी समाज में वास्तविक परिवर्तन आता है। उन्होंने कहा कि मैं तो त्योहारों को नहीं बदलता, बल्कि यह समझाने का प्रयास करता हूं कि हम उन उत्सवों को किस उद्देश्य से मनाते हैं, और वह उद्देश्य मानव सेवा से जुड़ा हो। कुष्ठ सेवा सदन के गंगारामजी ने आभार व्यक्त करते हुए कहा कि कृष्णा गुरुजी समय-समय पर हमारे बीच आते हैं, हमारे साथ मिलकर त्योहार मनाते हैं और अपनत्व का अनुभव कराते हैं। उनका आगमन यहां रहने वाले सभी को परिवार जैसा अहसास देता है। कार्यक्रम में पिंकू यादव, उमापति पांडे, राजेश पंडित तथा अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और बहनों के साथ समय बिताया।



समाज से अपील

कृष्णा गुरुजी ने अनुरोध किया कि प्रत्येक व्यक्ति परिवार के साथ त्योहार मनाने के बाद अपने आस‑पास के उपेक्षित, असहाय, दिव्यांग, वृद्ध या रोग‑प्रभावित लोगों के साथ भी खुशी बांटे। सेवा के लिए बड़े साधनों की आवश्यकता नहीं होती। किसी उपेक्षित व्यक्ति के साथ बैठकर उसे उत्सव की खुशी में सम्मिलित करना ही सच्ची मानव सेवा है।