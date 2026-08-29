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इंदौर: सिरफिरे आशिक और प्रेमिका ने चौकीदार की हत्या की, पत्नी बच्चों के सामने कार से कुचला

Sat, 29 Aug 2026 12:20 PM IST
Arjun Richhariya न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Sat, 29 Aug 2026 12:20 PM IST
सार

इंदौर की एक कॉलोनी में चौकीदार धर्मेंद्र मालवीय की कार से कुचलकर हत्या कर दी गई। आरोपी राजा कुमावत अपनी प्रेमिका के साथ देर रात कॉलोनी में दाखिल होना चाहता था, जिस पर बहस हुई और उसने चौकीदार पर दो बार कार चढ़ा दी। 

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राजा, कमल और सेजल। - फोटो : अमर उजाला, डिजिटल डेस्क, इंदौर

विस्तार
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इंदौर के बायपास स्थित लॉ-एक्जोटिका कॉलोनी में मंगलवार को हुई चौकीदार धर्मेंद्र मालवीय की नृशंस हत्या के मामले में पुलिस ने नई जानकारी दी है। मुख्य आरोपी राजा उर्फ कमल कुमावत और उसकी प्रेमिका सेजल उर्फ शालिनी को शुक्रवार रात गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की पूछताछ में आरोपी कमल ने स्वीकार किया कि प्रेमिका के सामने हुई हाथापाई और अपमान का बदला लेने के लिए ही उसने चौकीदार पर दो बार कार चढ़ाकर उसकी जान ले ली। 
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परिवार के सामने ही कर दी हत्या
बायपास स्थित निर्माणाधीन लॉ-एक्जोटिका कॉलोनी में 35 वर्षीय चौकीदार धर्मेंद्र मालवीय अपने परिवार के साथ मौजूद था। उसी दौरान अरंडिया निवासी राजा अपनी प्रेमिका सेजल के साथ कार में घूमते हुए वहां पहुंचा। राजा कॉलोनी के अंदर जाने की जिद करने लगा, जिसका धर्मेंद्र ने विरोध किया। विवाद बढ़ते देख धर्मेंद्र की पत्नी ज्योति और भांजा गोविंद भी अपनी झोपड़ी से बाहर निकल आए।
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कॉलोनाइजर का परिचित है हत्यारा
आरोपी राजा ने खुद को प्रॉपर्टी ब्रोकर बताते हुए कॉलोनाइजर विवेक उर्फ बिन्नी चुग का परिचित बताया और उनकी धर्मेंद्र से बात भी कराई। इसके बाद राजा ने सुपरवाइजर पवन परमार से फोन पर चर्चा की। पवन ने जब धर्मेंद्र से विवाद की बात सुनी तो पुलिस को सूचना देने की सलाह दी। इसी बीच राजा और धर्मेंद्र के बीच तीखी बहस हो गई और दोनों में हाथापाई होने लगी। अपनी प्रेमिका के सामने अपमानित होने पर राजा बेहद क्रोधित हो गया।

हत्या के बाद प्रेमिका को लेकर उज्जैन चला गया
गुस्से में राजा अपनी कार लेकर मौके से चला गया, लेकिन कुछ ही दूरी से उसने गाड़ी मोड़ी और अत्यधिक तेज रफ्तार में वापस आकर तीनों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ज्योति और गोविंद को मामूली चोटें आईं, लेकिन राजा ने धर्मेंद्र के ऊपर दो बार कार का पहिया चढ़ा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी प्रेमिका के साथ मोबाइल बंद करके उज्जैन भाग निकला।


मामा ने सरेंडर करने के लिए कहा
उज्जैन पहुंचने पर आरोपी ने अपने मामा को पूरी घटना बताई। मामा द्वारा समझाने पर दोनों देर रात कनाड़िया थाने पहुंचे और आत्मसमर्पण कर दिया। एसीपी पराग सैनी के अनुसार पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई कार को जब्त कर लिया है और आरोपियों से आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

पहली पत्नी छोड़कर चली गई
बताया जा रहा है कि कमल पहले से शादीशुदा है और उसकी पहली पत्नी से उसका विवाद चल रहा है। पत्नी उसे छोड़कर चली गई है और वह अपनी प्रेमिका सेजल के साथ रिलेशन में है। 
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