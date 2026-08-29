इंदौर: सिरफिरे आशिक और प्रेमिका ने चौकीदार की हत्या की, पत्नी बच्चों के सामने कार से कुचला

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

बायपास स्थित निर्माणाधीन लॉ-एक्जोटिका कॉलोनी में 35 वर्षीय चौकीदार धर्मेंद्र मालवीय अपने परिवार के साथ मौजूद था। उसी दौरान अरंडिया निवासी राजा अपनी प्रेमिका सेजल के साथ कार में घूमते हुए वहां पहुंचा। राजा कॉलोनी के अंदर जाने की जिद करने लगा, जिसका धर्मेंद्र ने विरोध किया। विवाद बढ़ते देख धर्मेंद्र की पत्नी ज्योति और भांजा गोविंद भी अपनी झोपड़ी से बाहर निकल आए।आरोपी राजा ने खुद को प्रॉपर्टी ब्रोकर बताते हुए कॉलोनाइजर विवेक उर्फ बिन्नी चुग का परिचित बताया और उनकी धर्मेंद्र से बात भी कराई। इसके बाद राजा ने सुपरवाइजर पवन परमार से फोन पर चर्चा की। पवन ने जब धर्मेंद्र से विवाद की बात सुनी तो पुलिस को सूचना देने की सलाह दी। इसी बीच राजा और धर्मेंद्र के बीच तीखी बहस हो गई और दोनों में हाथापाई होने लगी। अपनी प्रेमिका के सामने अपमानित होने पर राजा बेहद क्रोधित हो गया।गुस्से में राजा अपनी कार लेकर मौके से चला गया, लेकिन कुछ ही दूरी से उसने गाड़ी मोड़ी और अत्यधिक तेज रफ्तार में वापस आकर तीनों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में ज्योति और गोविंद को मामूली चोटें आईं, लेकिन राजा ने धर्मेंद्र के ऊपर दो बार कार का पहिया चढ़ा दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपनी प्रेमिका के साथ मोबाइल बंद करके उज्जैन भाग निकला।उज्जैन पहुंचने पर आरोपी ने अपने मामा को पूरी घटना बताई। मामा द्वारा समझाने पर दोनों देर रात कनाड़िया थाने पहुंचे और आत्मसमर्पण कर दिया। एसीपी पराग सैनी के अनुसार पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई कार को जब्त कर लिया है और आरोपियों से आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।बताया जा रहा है कि कमल पहले से शादीशुदा है और उसकी पहली पत्नी से उसका विवाद चल रहा है। पत्नी उसे छोड़कर चली गई है और वह अपनी प्रेमिका सेजल के साथ रिलेशन में है।