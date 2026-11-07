इंदौर की बड़ी खबरें: बाजारों में देर रात तक खरीदारी और साइबर ठगों से करोड़ों रुपये बरामद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: अर्जुन रिछारिया Updated Sat, 07 Nov 2026 05:25 PM IST
सार
धनतेरस पर देर रात तक बाजारों में रौनक रही, वहीं हाईकोर्ट ने बदहाल बायपास और टोल वसूली पर NHAI के डायरेक्टर को व्यक्तिगत पेशी का आदेश दिया है। साइबर क्राइम ब्रांच ने 6.79 करोड़ रुपये वापस कराए और पुलिस ने एमडी ड्रग्स के साथ 4 तस्करों को पकड़ा।
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विस्तार
1. धनतेरस पर इंदौर के बाजारों में देर रात तक रौनक रही। सराफा, बर्तन बाजार, क्लॉथ मार्केट और राजवाड़ा में रात दो बजे के बाद तक खरीदारी होती रही। भीड़ के कारण कई जगह ट्रैफिक प्रभावित हुआ।
पूरी खबर पढ़ेंः इंदौर में देर रात तक खुले रहे बाजार, रात में हुई सड़कों की सफाई
2. इंदौर में साइबर क्राइम ब्रांच ने इस साल के पहले 10 महीनों में ठगी के शिकार लोगों के 6 करोड़ 79 लाख रुपए वापस करवाए हैं और 10 हजार से अधिक फर्जी बैंक खाते ब्लॉक किए हैं।
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पूरी खबर पढ़ेंः पुलिस ने वापस दिलाए करोड़ों रुपए, 450 सोशल मीडिया अकाउंट भी बंद करवाए
3. इंदौर-देवास बायपास की जर्जर स्थिति पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को 22 दिसंबर 2026 को व्यक्तिगत पेशी का आदेश दिया है। कोर्ट ने बदहाल सड़क की शिकायतें दूर करने और टोल वसूली पर जवाब मांगा है।
पूरी खबर पढ़ेंः इंदौर-देवास बायपास पर NHAI की खिंचाई, हाईकोर्ट ने पूछा- जनता से टोल लेते हो तो सड़कें बदहाल क्यों?
4. 100 साल का सफर पूरा करने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब अपने संगठनात्मक विस्तार और सामाजिक पहुंच को नए सिरे से मजबूत करने की तैयारी में है।अब समाज के वर्गों को जोड़ने और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर काम करने की रणनीति पर जोर दिया जा रहा है।
पूरी खबर पढ़ेंः राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 100 बरसों में खुद को कितना बदला, जानिए आप
5. पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। छत्रीपुरा पुलिस ने क्रेटा कार से 28.85 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की। क्राइम ब्रांच और खजराना पुलिस ने भी ड्रग्स के साथ आरोपियों को पकड़ा। तस्करों के तार गुजरात व मुंबई से जुड़े हैं।
पूरी खबर पढ़ेंः अटाले की दुकान चलाने वाला निकला करोड़ों का ड्रग माफिया, गुजरात से मुंबई तक नशे का सिंडिकेट
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2. इंदौर में साइबर क्राइम ब्रांच ने इस साल के पहले 10 महीनों में ठगी के शिकार लोगों के 6 करोड़ 79 लाख रुपए वापस करवाए हैं और 10 हजार से अधिक फर्जी बैंक खाते ब्लॉक किए हैं।
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3. इंदौर-देवास बायपास की जर्जर स्थिति पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को 22 दिसंबर 2026 को व्यक्तिगत पेशी का आदेश दिया है। कोर्ट ने बदहाल सड़क की शिकायतें दूर करने और टोल वसूली पर जवाब मांगा है।
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