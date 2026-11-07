इंदौर की बड़ी खबरें: बाजारों में देर रात तक खरीदारी और साइबर ठगों से करोड़ों रुपये बरामद

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2. इंदौर में साइबर क्राइम ब्रांच ने इस साल के पहले 10 महीनों में ठगी के शिकार लोगों के 6 करोड़ 79 लाख रुपए वापस करवाए हैं और 10 हजार से अधिक फर्जी बैंक खाते ब्लॉक किए हैं।3. इंदौर-देवास बायपास की जर्जर स्थिति पर मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने सख्त रुख अपनाते हुए NHAI के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को 22 दिसंबर 2026 को व्यक्तिगत पेशी का आदेश दिया है। कोर्ट ने बदहाल सड़क की शिकायतें दूर करने और टोल वसूली पर जवाब मांगा है।4. 100 साल का सफर पूरा करने के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब अपने संगठनात्मक विस्तार और सामाजिक पहुंच को नए सिरे से मजबूत करने की तैयारी में है।अब समाज के वर्गों को जोड़ने और सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर काम करने की रणनीति पर जोर दिया जा रहा है।5. पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 4 तस्करों को गिरफ्तार किया। छत्रीपुरा पुलिस ने क्रेटा कार से 28.85 ग्राम एमडी ड्रग्स जब्त की। क्राइम ब्रांच और खजराना पुलिस ने भी ड्रग्स के साथ आरोपियों को पकड़ा। तस्करों के तार गुजरात व मुंबई से जुड़े हैं।