इंदौर की बड़ी खबरें: दिलजीत के शो पर बम का साया, 4 बहनों के इकलौते भाई की मौत और शहर की 5 बड़ी हलचल

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2. एरोड्रम क्षेत्र स्थित सुपर कॉरिडोर पर तेज रफ्तार दूध टैंकर की टक्कर से सेज यूनिवर्सिटी के 19 वर्षीय छात्र निहाल की मौत हो गई। 4 बहनों का इकलौता भाई निहाल मूलतः प्रयागराज का था। आगामी 25 नवंबर को उसकी बहन की शादी की खुशियां मातम में बदल गईं।3. प्लास्टिक की बोतल बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक लगी आग ने फैक्ट्री के बड़े हिस्से को चपेट में ले लिया और लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कार्रवाई की। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।4. दीपावली के दौरान बढ़े प्रदूषण के बाद अब इंदौर की हवा में सुधार है। हालांकि, प्रदूषण से राहत मिलने के बावजूद शहरवासियों को नवंबर की गुलाबी ठंड का इंतजार है। मौसम में फिलहाल ठंडक का अहसास तो हो रहा है, लेकिन सर्दी ने अभी जोर नहीं पकड़ा है।5. जिला अस्पताल में बच्चों और नवजातों के बेहतर इलाज के लिए 30 बेड की गहन चिकित्सा व्यवस्था शुरू कर दी गई है, जिसमें 20 बेड का एसएनसीयू और 10 बेड का पीआईसीयू शामिल है। 10 बेड की एमएनसीयू यूनिट भी शुरू की जा रही है, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी।