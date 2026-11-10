इंदौर: धार रोड पर प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, धुएं का गुबार देख मची अफरा-तफरी, लाखों का सामान जलकर खाक

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जानकारी के मुताबिक धार रोड स्थित प्लास्टिक की पानी की बोतल बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। शुरुआत में आग किस वजह से लगी, इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी है। फैक्ट्री में प्लास्टिक से संबंधित सामग्री और अन्य सामान मौजूद होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों ने तत्काल इसकी सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी।सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें दमकल वाहनों के साथ घटनास्थल पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। दमकलकर्मियों ने आसपास के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए आग पर काबू पाने के प्रयास किए। आग की भयावहता को देखते हुए दमकल की टीमों को काफी मशक्कत करनी पड़ी।अग्निकांड में फैक्ट्री के अंदर रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि आग से हुए कुल नुकसान का वास्तविक आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। संबंधित विभाग द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। शॉर्ट सर्किट सहित अन्य संभावित कारणों को लेकर जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। घटना में किसी के हताहत होने की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। दमकल विभाग की कार्रवाई के बाद आग लगने के कारणों और नुकसान की विस्तृत जानकारी सामने आने की उम्मीद है।