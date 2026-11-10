इंदौर: धार रोड पर प्लास्टिक फैक्ट्री में लगी भीषण आग, धुएं का गुबार देख मची अफरा-तफरी, लाखों का सामान जलकर खाक
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: इंदौर ब्यूरो Updated Tue, 10 Nov 2026 05:13 PM IST
सार
प्लास्टिक की बोतल बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक लगी आग ने फैक्ट्री के बड़े हिस्से को चपेट में ले लिया और लाखों रुपये का सामान जलकर खाक हो गया। दमकल टीमों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कार्रवाई की। फिलहाल किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।
विज्ञापन
विस्तार
शहर के चंदननगर थाना क्षेत्र में धार रोड स्थित प्लास्टिक की पानी की बोतल बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक भीषण आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते उसने फैक्ट्री के बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटें और धुएं का गुबार उठता देख आसपास के लोगों में भी अफरा-तफरी का माहौल बन गया। घटना के दौरान फैक्ट्री में मौजूद लोगों में भी दहशत फैल गई।
जानकारी के मुताबिक धार रोड स्थित प्लास्टिक की पानी की बोतल बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। शुरुआत में आग किस वजह से लगी, इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी है। फैक्ट्री में प्लास्टिक से संबंधित सामग्री और अन्य सामान मौजूद होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों ने तत्काल इसकी सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी।
ये भी पढ़ें: उज्जैन: सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के दीदार को उमड़ा बोहरा समाज, गूंजा मौला-मौला का जयघोष, सीएम ने की मुलाकात
विज्ञापन
सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें दमकल वाहनों के साथ घटनास्थल पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। दमकलकर्मियों ने आसपास के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए आग पर काबू पाने के प्रयास किए। आग की भयावहता को देखते हुए दमकल की टीमों को काफी मशक्कत करनी पड़ी।
अग्निकांड में फैक्ट्री के अंदर रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि आग से हुए कुल नुकसान का वास्तविक आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। संबंधित विभाग द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। शॉर्ट सर्किट सहित अन्य संभावित कारणों को लेकर जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। घटना में किसी के हताहत होने की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। दमकल विभाग की कार्रवाई के बाद आग लगने के कारणों और नुकसान की विस्तृत जानकारी सामने आने की उम्मीद है।
विज्ञापन
जानकारी के मुताबिक धार रोड स्थित प्लास्टिक की पानी की बोतल बनाने वाली फैक्ट्री में अचानक आग भड़क उठी। शुरुआत में आग किस वजह से लगी, इसकी जानकारी सामने नहीं आ सकी है। फैक्ट्री में प्लास्टिक से संबंधित सामग्री और अन्य सामान मौजूद होने के कारण आग ने तेजी से विकराल रूप ले लिया। आग की लपटें उठती देख आसपास के लोगों ने तत्काल इसकी सूचना दमकल विभाग और पुलिस को दी।
विज्ञापन
ये भी पढ़ें: उज्जैन: सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन के दीदार को उमड़ा बोहरा समाज, गूंजा मौला-मौला का जयघोष, सीएम ने की मुलाकात
विज्ञापन
सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीमें दमकल वाहनों के साथ घटनास्थल पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया। दमकलकर्मियों ने आसपास के क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए आग पर काबू पाने के प्रयास किए। आग की भयावहता को देखते हुए दमकल की टीमों को काफी मशक्कत करनी पड़ी।
अग्निकांड में फैक्ट्री के अंदर रखा लाखों रुपए का सामान जलकर खाक होने की जानकारी सामने आई है। हालांकि आग से हुए कुल नुकसान का वास्तविक आंकड़ा अभी सामने नहीं आया है। संबंधित विभाग द्वारा नुकसान का आकलन किया जा रहा है। फिलहाल आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। शॉर्ट सर्किट सहित अन्य संभावित कारणों को लेकर जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। घटना में किसी के हताहत होने की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है। दमकल विभाग की कार्रवाई के बाद आग लगने के कारणों और नुकसान की विस्तृत जानकारी सामने आने की उम्मीद है।