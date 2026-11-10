इंदौर में बड़ा हादसा: 4 बहनों के इकलौते भाई की मौत, 25 नवंबर को घर में बजनी थी शहनाई

विज्ञापन

पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक की पहचान निहाल पुत्र विनय पांडे (निवासी 4 पलटन, इंदौर) के रूप में हुई है। निहाल सेज यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि निहाल मंगलवार सुबह घर से यह कहकर बाहर निकला था कि वह थोड़ा घूमकर वापस आ जाएगा। हालांकि, उसके निकलने के कुछ ही देर बाद इस सड़क हादसे की दुखद खबर घर पहुंच गई। टैंकर और बाइक के बीच हुई टक्कर इतनी भीषण थी कि निहाल को संभलने का जरा भी मौका नहीं मिला और मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया।निहाल अपने परिवार में 4 बहनों का इकलौता भाई था। उसकी इस प्रकार अचानक हुई मौत की खबर मिलते ही परिजनों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा और पूरे क्षेत्र में मातम छा गया। परिजनों ने रोते हुए बताया कि आगामी 25 नवंबर को उसकी बहन की शादी तय हुई थी। पूरा परिवार पिछले कई दिनों से शादी की तैयारियों में व्यस्त था। निहाल का परिवार मूल रूप से प्रयागराज का रहने वाला है और उसके पिता इंदौर में ई-रिक्शा चलाने का कार्य करते हैं।