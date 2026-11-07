इंदौरः अटाले की दुकान चलाने वाला निकला करोड़ों का ड्रग माफिया, गुजरात से मुंबई तक नशे का सिंडिकेट

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छत्रीपुरा पुलिस के अनुसार, गंगवाल बस स्टैंड पर रूटीन चेकिंग के दौरान एक संदेहास्पद क्रेटा कार को रोककर उसकी तलाशी ली गई। कार में मोहम्मद अफजल उर्फ अज्जू निवासी छिपा बाखल (मल्हारगंज) और फिरोज निवासी खजराना कांकड़ (एमआईजी) मौजूद थे। गहन तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 28.85 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद हुई। पुलिस ने तुरंत दोनों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही कार को भी जब्त कर लिया है। पुलिस जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी सिंडिकेट बनाकर ड्रग्स की खरीद-फरोख्त कर रहे थे और उनका मुख्य ठिकाना एमआईजी क्षेत्र में स्थित था। फिलहाल पुलिस सप्लायरों, खरीदारों और नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है।पुलिस जांच के दौरान खुलासा हुआ है कि मोहम्मद अफजल के खिलाफ पहले से ही 13 आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें एनडीपीएस एक्ट के 3 मामले भी शामिल हैं। दूसरी ओर आरोपी फिरोज के खिलाफ 2 आपराधिक केस दर्ज हैं। सूत्रों के अनुसार फिरोज लंबे समय से नशे के कारोबार में सक्रिय था और लोगों की नजरों से बचने के लिए दिखावे के तौर पर अटाले का काम करता था। पूछताछ में उसके नेटवर्क में श्रीनगर कांकड़ के शाहीद रांगा सहित कई अन्य लोगों के नाम भी सामने आए हैं। इसके अतिरिक्त आरोपियों के तार गुजरात और मुंबई के बड़े ड्रग्स तस्करों से जुड़े होने की पुख्ता जानकारी मिली है, जिसकी गहन जांच की जा रही है।एक अन्य कार्रवाई में क्राइम ब्रांच की टीम ने 11 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ राजेश बघेल निवासी लसूड़िया को गिरफ्तार किया है। पकड़ा गया आरोपी एक स्थानीय होटल में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्यरत था। पुलिस उससे ड्रग्स के मुख्य स्रोत और पूरे सप्लाई नेटवर्क के बारे में लगातार पूछताछ कर रही है।खजराना थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रिजवान उर्फ अमन निवासी ताज नगर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने कुछ दिनों पहले अक्कू नामक आरोपी को एमडी ड्रग्स के साथ पकड़ा था। अक्कू से की गई कड़ाई से पूछताछ में मिले सुरागों के आधार पर पुलिस रिजवान तक पहुंचने में सफल रही। पुलिस अब सभी अलग-अलग कार्रवाइयों में पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर अंतरराज्यीय ड्रग्स नेटवर्क की कड़ियों को जोड़ने में जुटी हुई है। इसमें गुजरात से मुंबई तक तस्करों के तार मिले हैं।