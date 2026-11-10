इंदौर: इंदौर में अवैध काॅलोनी पर चले नगर निगम के बुलड़ोजर, ड्रेनेज लाइन व निर्माण कार्य तोड़े

इंदौर में तमाम नियमों और सख्ती के बावजूद अवैध कॉलोनियां काटने का सिलसिला थम नहीं रहा है। शहर की सीमा से लगे इलाकों और ग्रीन बेल्ट की जमीनों पर भूमाफिया अवैध कॉलोनियां विकसित कर गरीब और मध्यमवर्गीय लोगों को प्लॉट बेच रहे हैं।

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आमतौर पर नगर निगम का अमला अवैध कॉलोनियों में लोगों द्वारा किए गए निर्माणों को तोड़ने पहुंचता है, लेकिन इस बार निगम ने कॉलोनी विकसित होने और प्लॉटों की बिक्री शुरू होने से पहले ही कार्रवाई की। निगम की टीम ने अवैध कॉलोनी में डाली जा रही ड्रेनेज लाइन और अन्य निर्माणों को तोड़ दिया, ताकि लोग यहां प्लॉट खरीदने से पहले सावधान हो सकें।

इंदौर के खजराना क्षेत्र में अवैध रूप से कॉलोनी विकसित किए जाने की सूचना नगर निगम को मिली थी। यहां ड्रेनेज लाइन डालने का काम किया जा चुका था और प्लॉटों की बुकिंग भी शुरू कर दी गई थी। मंगलवार सुबह नगर निगम का अमला मौके पर पहुंचा और जेसीबी की मदद से निर्माण कार्यों को तोड़ना शुरू किया। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार, जिस जमीन पर अवैध कॉलोनी विकसित की जा रही थी, वह तुलसीराम पिता दुर्गाशंकर रघुवंशी, सविताबिहारी पिता तुलसीराम, हेमेन्द्र पिता प्रमेन्द्र सिंह और रेणु पति रघु परमार के नाम पर दर्ज है।

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इन इलाकों में सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां

इंदौर में खजराना, चंदन नगर और बाणगंगा क्षेत्र में सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां विकसित की जा रही हैं। इसके अलावा शहर के आसपास के ग्रामीण इलाकों में भी इस तरह की गतिविधियां जारी हैं। चंदन नगर क्षेत्र में चार महीने पहले भी नगर निगम ने कार्रवाई करते हुए एक अवैध कॉलोनी में बने दस से ज्यादा निर्माणों को तोड़ा था। इसके बावजूद शहर के बाहरी इलाकों में अवैध प्लॉटिंग का सिलसिला जारी है।