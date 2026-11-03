एमपीपीएससी: जारी हुई एडीपीओ परीक्षा की आंसर की, 107 पदों पर होगा चयन

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उत्तर कुंजी का मिलान करने के दौरान यदि अभ्यर्थी इसमें दिए किसी उत्तर से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे इस पर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं। ऑनलाइन आपत्ति का लिंक एक्टिव होने के दिन से पांच दिनों में उम्मीदवार आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। अभ्यर्थियों द्वारा दर्ज की गई आपत्तियों के निराकरण के बाद ही फाइनल उत्तर कुंजी तैयार की जाएगी। इसी फाइनल आंसर की को ध्यान में रखकर परीक्षा का परिणाम घोषित किया जाएगा। आयोग द्वारा परीक्षा का रिजल्ट इस महीने के अंत में या दिसंबर माह में जारी होने की उम्मीद है।जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा में निर्धारित कटऑफ अंक प्राप्त करके सफलता प्राप्त करेंगे, वे भर्ती प्रक्रिया के अगले चरण के लिए क्वालीफाई होंगे। भर्ती का अगला चरण पर्सनल इंटरव्यू होगा। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग इस भर्ती के माध्यम से कुल 107 रिक्त पदों पर नियुक्तियां करेगा। इस भर्ती से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए उम्मीदवार आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं।