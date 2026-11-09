Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Indore News ›   What’s happening in Indore today: A 'gaushala' (cow shelter) will be inaugurated during the day, and the 'Hing

इंदौर में आज क्या है खास: जानिए आप- दिन में गौशाला का लोकार्पण, शाम को होगा हिंगोट युद्ध

Mon, 09 Nov 2026 08:47 AM IST
Abhishek Chendke न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Abhishek Chendke Updated Mon, 09 Nov 2026 08:47 AM IST
सार

इंदौर में दीपावली के दूसरे दिन सोमवार को कई आयोजन होंगे। गौतमपुरा में पारंपरिक हिंगोट युद्ध खेला जाएगा, वहीं महू के आशापुर गांव में गौशाला का लोकार्पण होगा। इसके अलावा शहर में दीपावली मिलन समारोह और जैन समाज के धार्मिक आयोजन भी होंगे।

विज्ञापन
What’s happening in Indore today: A 'gaushala' (cow shelter) will be inaugurated during the day, and the 'Hing
इंदौर में आज क्या है खास - फोटो : amarujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

- इंदौर के समीप महू के आशापुर गांव में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव गौशाला का लोकार्पण करेंगे। कार्यक्रम दोपहर तीन बजे शुरू होगा। मुख्यमंत्री गोपाल कृष्ण ग्राम योजना के विजेताओं को पुरस्कृत भी करेंगे। इस गौशाला का निर्माण 16 करोड़ रुपये की लागत से किया गया है।

विज्ञापन

 

- इंदौर जिले के गौतमपुरा में सोमवार को दो गांवों के बीच पारंपरिक हिंगोट युद्ध खेला जाएगा। इसमें रुणजी और तुर्रा की टीमें एक-दूसरे पर जलते हुए हिंगोट फेंकेंगी। इस पारंपरिक युद्ध को देखने के लिए हजारों की संख्या में ग्रामीण और दर्शक जुटते हैं।

विज्ञापन

 

- इंदौर के दलालबाग में सुबह सात बजे जैन दीपावली महोत्सव मनाया गया। इसके साथ ही निर्वाण लाडू प्रतियोगिता भी आयोजित की गई, जिसमें समाजजनों ने भाग लिया।

विज्ञापन
विज्ञापन

 

- इंदौर की नेमीनगर जैन कॉलोनी में सुबह साढ़े आठ बजे आचार्य सुनील सागर की धर्मसभा होगी। इसमें जैन समाज के लोग शामिल होंगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed