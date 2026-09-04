इंदौर: 6 सितंबर को कलेक्टर, महापौर और विधायक थामेंगे झाड़ू, छुट्टी पर रहेंगे सफाईकर्मी

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शहर के प्रमुख ऐतिहासिक स्थल राजबाड़ा चौक समेत विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में प्रातः 7 बजे से विशेष सफाई अभियान की शुरुआत की जाएगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य शहर को स्वच्छ बनाए रखने के साथ-साथ आम नागरिकों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करना भी है।गोगानवमी के दूसरे दिन आयोजित होने वाले इस विशेष अभियान में जिला कलेक्टर, महापौर, नगर निगम आयुक्त, अपर आयुक्त, स्थानीय विधायक, पार्षद और विभिन्न जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष रूप से शामिल होंगे। ये सभी राजबाड़ा चौक और आसपास के क्षेत्रों में झाड़ू लगाकर सफाई व्यवस्था में अपना योगदान देंगे।नगर निगम द्वारा इस अभियान को व्यापक स्तर पर चलाने की योजना बनाई गई है। इसमें एनजीओ की टीमों के साथ-साथ सिख समाज, विभिन्न सामाजिक संगठन, बैंकिंग एसोसिएशन, मार्केट एसोसिएशन और 15वीं बटालियन के जवान भी हिस्सा लेंगे।शहर के सभी वार्डों के अंतर्गत आने वाले विभिन्न क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था बनाए रखने के लिए नगर निगम द्वारा सूक्ष्म स्तर पर योजना तैयार की जा रही है। इस योजना के तहत स्थानीय रहवासी कल्याण संघों को भी अभियान से जोड़ा जाएगा ताकि हर गली और मोहल्ले में स्वच्छता बनी रहे।