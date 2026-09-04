इंदौर: सीएम के परिचित का मोबाइल लूटा, सीएम हाउस से फोन आने के बाद सक्रिय हुई पुलिस

मुख्यमंत्री के उज्जैन निवासी एक परिचित व्यक्ति के साथ 31 अगस्त को इंदौर में मोबाइल लूट की घटना हो गई। मामले में पहले तो पलासिया पुलिस ने केस दर्ज करने में टालमटोल की, लेकिन जैसे ही सीएम हाउस से फोन आया तो वह फौरन सक्रिय हो गई। पुलिस ने मोबाइल लूट का प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश में अलग-अलग टीमें लगा दीं।

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उज्जैन निवासी अनमोल वर्मा 31 अगस्त को इंदौर आए थे। वे इंद्रदेव मंदिर गए थे, तभी वहां उनके साथ बाइक सवारों ने मोबाइल लूट की वारदात की। घटना के बाद वे पलासिया थाने पहुंचे तो पुलिस ने केस दर्ज करने से इन्कार कर दिया। इसके बाद जब सीएम हाउस से मामले की जांच के लिए फोन आया तो पुलिस अफसरों के होश उड़ गए वे तुरंत सक्रिय हुए। पुलिस को बदमाशों के सीसीटीवी फुटेज भी मिले हैं। फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर बायपास इलाके के डेरों में पुलिस बदमाशों की खोजबीन कर रही है। पुलिस को बदमाशों के कुछ सुराग भी मिले हैं।घटनास्थल के आसपास पुलिस को कुछ फुटेज मिले हैं। इनके आधार पर पुलिस को पता चला कि बदमाश बाइक पर आए थे और उनकी उम्र 25 से 30 वर्ष के बीच है। बदमाशों ने अनमोल के अलावा एक और व्यक्ति से भी मोबाइल लूटा था। पुलिस आरोपियों का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच भी कर रही है।