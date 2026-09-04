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इंदौर: कल गांधी नगर से रेडिसन चौराहा तक शुरू होगी मेट्रो, सीएम डॉ. मोहन यादव करेंगे शुभारंभ

Fri, 04 Sep 2026 04:54 PM IST
Arjun Richhariya न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इंदौर Published by: Arjun Richhariya Updated Fri, 04 Sep 2026 04:54 PM IST
सार

इंदौर में गांधी नगर से रेडिसन चौराहा तक मेट्रो का कमर्शियल रन कल शुरू होगा। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर की मौजूदगी में आम जनता के लिए नियमित यात्रा की सुविधा मिलेगी। 

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इंदौर मेट्रो - फोटो : amar ujala

विस्तार
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मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को नया आयाम देने जा रहा मेट्रो प्रोजेक्ट एक और ऐतिहासिक मील के पत्थर पर पहुंच गया है। गांधी नगर से रेडिसन चौराहा तक के कॉरिडोर पर शनिवार से कमर्शियल ट्रेन सेवा शुरू की जा रही है। इसके साथ ही इस पूरे रूट पर आम जनता नियमित रूप से सफर का आनंद ले सकेगी। कमर्शियल संचालन के इस भव्य शुभारंभ समारोह में राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे।
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नया रूट शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों को आपस में जोड़ेगा
लंबे समय से इस निर्धारित हिस्से पर ट्रायल रन और विभिन्न तकनीकी परीक्षणों की प्रक्रिया चल रही थी जो अब सफलतापूर्वक पूर्ण हो चुकी है। कमर्शियल संचालन की अनुमति मिलने के बाद यात्री अब तय किए गए स्टेशनों के बीच यात्रा कर सकेंगे। यह सेवा स्थानीय नागरिकों के लिए यात्रा को अधिक सुगम, सुरक्षित और समय की बचत करने वाला विकल्प बनाएगी। मेट्रो का यह नया रूट शहर के कई प्रमुख और व्यस्त वाणिज्यिक क्षेत्रों को आपस में जोड़ता है। इस हिस्से में सेवाएं शुरू होने से सड़कों पर चलने वाले वाहनों की संख्या में कमी आने की संभावना है। स्थानीय प्रशासन का मानना है कि इससे न केवल यातायात का दबाव घटेगा, बल्कि वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी मदद मिलेगी।
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जल्द आगे भी मेट्रो का विस्तार होगा
शुभारंभ कार्यक्रम को यादगार बनाने के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। इस दौरान प्रदेश सरकार के मंत्रियों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति रहेगी। गांधी नगर से रेडिसन चौराहा तक मेट्रो का दौड़ना शहर के विकास में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। आने वाले समय में नेटवर्क का विस्तार कर अन्य प्रमुख रिहायशी और व्यापारिक इलाकों को भी इस व्यवस्था से जोड़ा जाएगा।
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