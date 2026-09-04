इंदौर: अगस्त के सूखे के बाद जन्माष्टमी पर रातभर से राहत की फुहारें, मानसून के 25 दिन में चाहिए 18 इंच बारिश

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ताजा आंकड़ों के अनुसार इस सीजन में इंदौर में अब तक कुल 19 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की जा चुकी है। हालांकि सीजन का कुल कोटा पूरा करने के लिए शहर को अभी भी लगभग 18 इंच और पानी की जरूरत है। मौसम विशेषज्ञों ने फिलहाल शहर और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश की संभावना जताई है।अगस्त का महीना इंदौर के लिए काफी सूखा साबित हुआ था। पूरे महीने में शहर में केवल 2 इंच के आसपास ही बारिश दर्ज की गई, जिससे कुल बारिश का आंकड़ा सामान्य से पीछे रह गया था। सितंबर में बदले इस मौसम से अब अच्छी बारिश की आस जगी है। जिले में मानसून सीजन के करीब 25 दिन शेष बचे हैं।इंदौर के ऐतिहासिक आंकड़ों को देखें तो सितंबर में अच्छी बारिश का लंबा इतिहास रहा है। शहर में सितंबर महीने में सर्वाधिक 30 इंच बारिश का ऑल टाइम रिकॉर्ड वर्ष 1954 में बना था। इसके अलावा 20 सितंबर 1987 को महज 24 घंटे के भीतर पौने 7 इंच बारिश दर्ज की गई थी।सामान्य तौर पर इंदौर में सितंबर के महीने में लगभग 8 दिन बारिश होती है। हालांकि इस साल मौसम के मौजूदा मिजाज को देखते हुए विशेषज्ञों का अनुमान है कि शहर में 15 या उससे अधिक दिनों तक बारिश की गतिविधियां बनी रह सकती हैं।