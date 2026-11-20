मध्य प्रदेश में दो साल बाद विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन अभी से इंदौर में भाजपा की गुटीय राजनीति के समीकरण बदलने लगे हैं। कुछ नेता पाला बदलने की तैयारी में भी हैं। इंदौर में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर का गुट भी मजबूत है। दो विधायक और कुछ नेता इस गुट से जुड़े हैं, लेकिन अब उनकी मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से भी नजदीकी बढ़ने लगी है।



विधानसभा चुनाव में टिकट पाने की इच्छा रखने वाले युवा नेताओं में शामिल गौरव रणदिवे और महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने भी बीते कुछ समय से मुख्यमंत्री से निकटता बढ़ा दी है। टिकट के दावेदार नेता इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि उम्मीदवार तय करने में राजधानी में बैठे नेताओं का दखल ज्यादा होगा।

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पिछले दिनों सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री से इंदौरी नेताओं की मुलाकात की एक तस्वीर राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बन गई थी। तस्वीर में विधायक मालिनी गौड़, गौरव रणदिवे, मनोज पटेल, एकलव्य गौड़ और सावन सोनकर नजर आए थे। मालिनी गौड़ और मनोज पटेल तोमर समर्थक माने जाते हैं।

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लालवानी, वर्मा और सिलावट तटस्थ रहते हैं

इंदौर के सांसद शंकर लालवानी, तुलसी सिलावट, महेंद्र हार्डिया और मधु वर्मा स्थानीय गुटबाजी से न तो ज्यादा नजदीकी रखते हैं और न ही दूरी। ये नेता तटस्थ रहते हैं। इनकी राजनीति 'न कहूं किसी से दोस्ती, न कहूं किसी से बैर' वाली है।



वहीं, मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का गुट एक समय इंदौर की राजनीति में सबसे मजबूत माना जाता रहा है। फिलहाल यह गुट कुछ हद तक कमजोर हुआ है। इस गुट से विधायक रमेश मेंदोला, जीतू जिराती और गोलू शुक्ला जुड़े हैं।



पहले महापौर पुष्यमित्र भार्गव भी विजयवर्गीय के करीबी माने जाते थे, लेकिन अब दोनों के बीच दूरी बढ़ गई है। मंत्री विजयवर्गीय की बैठकों में मौजूद नहीं रहने को लेकर एक बार मुख्यमंत्री के सामने मंच पर ही उन पर तंज कस दिया गया था।

पहले गौरव रणदिवे भी मंत्री विजयवर्गीय के करीबी थे, लेकिन भाजपा नगर अध्यक्ष बनने के बाद से ही गौरव की मंत्री विजयवर्गीय से दूरी बढ़ गई थी। विजयवर्गीय गुट से जुड़े दीपक जैन टीनू को भी भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने संगठन में जिम्मेदारी दी है।